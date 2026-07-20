Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Pablo Heredia vuelve a estar en el centro de la atención. El actor argentino fue captado por las cámaras de 'Magaly TV, la firme' cuando permanecía durante varias horas en la casa de su expareja, Ale Fuller en plena madrugada y avivó nuevamente los rumores sobre un posible acercamiento entre ambos. Esto se da a solo semanas de que el exintegrante de 'La granja VIP' termine su romance con Shirley Arica.

Las imágenes forman parte del nuevo ampay que presentará Magaly Medina este lunes desde las 9.30 p. m. por ATV. En el adelanto difundido por el programa se observa al artista ingresando al domicilio de la actriz y, aparentemente, se retiró varias horas después, por lo que las imágenes completas prometen revelar más detalles sobre este reencuentro.

Pablo Heredia confirmó que retomó su relación amical con Ale Fuller

Aunque las recientes imágenes han despertado especulaciones ante una posible reconciliación, Pablo Heredia ya se había pronunciado en otros programas, luego de ser captado junto a Ale Fuller durante una salida al cine.

Consultado sobre el vínculo que mantiene con la actriz, el argentino descartó cualquier romance y afirmó que ambos simplemente recuperaron la amistad tras varios años de distanciamiento.

"No, para nada. Somos amigos. Hemos retomado la amistad hace tiempo", declaró Heredia al ser consultado sobre su cercanía con su expareja.

¿Por qué Pablo Heredia y Ale Fuller terminaron?

La historia de amor entre Pablo Heredia y Ale Fuller llegó a su fin en 2018, pero hasta hoy existen versiones distintas sobre lo que ocurrió.

Durante su participación en 'El Valor de la Verdad', el actor argentino aseguró que el quiebre se produjo luego de que la actriz encontrara en su celular unos mensajes que intercambió con Alondra García Miró. Según explicó, Fuller se molestó al leer la conversación, aunque insistió en que nunca hubo una infidelidad ni un coqueteo con la modelo. Incluso, relató que aquella discusión terminó marcando el final de la relación.

Sin embargo, Ale Fuller rechazó públicamente esa versión. En declaraciones para 'Amor y Fuego', afirmó que Alondra García Miró nunca fue la causa de la ruptura y aseguró que su expareja "hasta el día de hoy" no entiende los verdaderos motivos por los que terminaron. Además, remarcó que Alondra siempre ha sido su amiga y negó que ella haya intervenido en el fin del romance. También se había revelado que el argentino mantuvo una relación clandestina con Flavia Laos.