Corte de Tumbes fortalece la prevención del delito con la Ruta de la Flagrancia

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En su constante labor de acercar el sistema de justicia a la comunidad escolar y promover los valores cívicos, la Corte Superior de Justicia de Tumbes llevó a cabo nuevas jornadas de la dinámica interactiva “La Ruta de la Flagrancia”. Esta importante actividad se desarrolló durante dos días en las instalaciones judiciales, beneficiando en una primera fecha a los estudiantes de la I.E. 014 Miguel Grau y, en un segundo día de jornada, a los alumnos de la I.E. República del Perú, con el propósito de mostrarles directamente cómo actúan las instituciones del Estado ante la comisión de un delito.

“La Ruta de la Flagrancia” consiste en un recorrido vivencial y pedagógico diseñado para explicar detalladamente el proceso de la justicia penal cuando una persona es detenida en flagrante delito, es decir, en el preciso instante en que comete la infracción.

Durante estas visitas, los escolares participaron en una simulación de las distintas etapas del proceso inmediato, conociendo desde la intervención inicial por parte de la Policía Nacional del Perú, pasando por las diligencias a cargo del Ministerio Público, hasta concluir con la audiencia y la respectiva resolución dictada por un juez del Poder Judicial.

El desarrollo continuo de estas actividades tiene una importancia fundamental para fortalecer una sólida cultura de prevención del delito en los menores de edad. Al mostrar a los estudiantes las consecuencias legales, inmediatas y reales de las conductas ilícitas. La Corte de Tumbes genera un espacio de profunda reflexión sobre el impacto que las malas decisiones pueden tener en su futuro y su libertad.

Estas iniciativas preventivas resultan vitales para alejar a la juventud de la criminalidad, brindándoles el conocimiento necesario para que se formen como ciudadanos responsables, éticos y respetuosos de las leyes.