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Julián Zucchi explota tras derrota de Argentina en el Mundial y desata polémica con presunta indirecta a Perú: "Primero lleguen, ganen algo"

Julián Zucchi defendió a Argentina tras la derrota en la final del Mundial con un mensaje que provocó cientos de reacciones. Aunque negó haber mencionado a Perú, sus palabras generaron una fuerte controversia en redes sociales.

Julián Zucchi 'sacó pecho' por su selección pese a perder la final del mundial con España. Foto: Composición LR/Captura/Instagram
Julián Zucchi 'sacó pecho' por su selección pese a perder la final del mundial con España. Foto: Composición LR/Captura/Instagram
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La derrota de Argentina en la final del Mundial no solo marcó el cierre de un nuevo intento por conquistar el título, sino que también abrió un intenso debate en redes sociales. Entre las voces que reaccionaron al resultado destacó la de Julián Zucchi, quien utilizó su cuenta de Instagram para responder a quienes celebraban la caída de la selección de su país.

El pronunciamiento del actor rápidamente se viralizó debido al tono de sus declaraciones. Aunque no mencionó directamente a Perú, numerosos usuarios interpretaron sus palabras como un mensaje encubierto hacia los aficionados nacionales que festejaron la derrota de los gauchos.

Julián Zucchi expresó su molestia en redes sociales.

Julián Zucchi expresó su molestia en redes sociales.

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Julián Zucchi manda fuerte mensaje luego de que Argentina pierda la final del Mundial

A través de sus historias de Instagram, Julián Zucchi compartió un extenso mensaje en el que destacó el recorrido histórico de Argentina en los mundiales y defendió el desempeño de la selección pese a no quedarse con el campeonato.

En su publicación, el actor recordó que el plantel liderado por Lionel Messi alcanzó una nueva definición mundialista y resaltó los logros conseguidos por el equipo a lo largo de su historia.

"A todos los que hoy festejan que Argentina perdió, qué curioso tener que celebrar la derrota ajena porque la historia propia no alcanza. Nosotros llegamos a otra final del mundo, la séptima. Ganamos tres mundiales, volvimos a competir. Así que antes de burlarse, primero lleguen, después ganen algo y recién entonces hablamos. La envidia también es una forma de admiración. Mientras algunos festejan que Argentina perdió, nosotros seguimos orgullosos de una camiseta que siempre está donde se juega la historia", escribió.

La frase "primero lleguen, después ganen algo y recién entonces hablamos" fue la que generó mayor repercusión entre los usuarios, quienes dividieron opiniones sobre el tono empleado por el exchico reality para defender a su selección tras perder la final del Mundial.

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Cuestionan a Julián Zucchi por presunta indirecta a Perú

Las reacciones no tardaron en multiplicarse. Mientras algunos respaldaron la postura del actor, otros consideraron que el mensaje evidenciaba molestia por la derrota y le pidieron aceptar el resultado con mayor deportividad.

Uno de los comentarios que más llamó la atención fue el de un usuario que escribió: "No, Julián, esa publicación es picón. Hay que aprender a saber perder, dilo sin llorar. Qué pésimo". A partir de ese momento, comenzaron a surgir interpretaciones que vinculaban el mensaje con Perú, pese a que el país nunca fue mencionado en la publicación original.

La discusión continuó creciendo hasta que una seguidora decidió preguntarle directamente si su publicación hacía referencia a Perú. La consulta recibió una respuesta inmediata por parte de Julián Zucchi, quien rechazó esa interpretación.

"¿Yo hablé de Perú o serás tú que te sientes aludida? ¿Les duele? ¿Quién se siente aludido?", respondió el ex 'Combate', dejando en claro que, según su versión, nunca hizo una referencia explícita al país y que fueron los propios usuarios quienes asociaron sus declaraciones con los hinchas peruanos.

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