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Laura Spoya pone importante requisito para aceptar entrevista de Magaly Medina: "Y si va a estar en las condiciones..."

Tras la entrevista de Magaly Medina a Ethel Pozo, Laura Spoya dejó en claro que no teme responder en vivo y en directo a la 'Urraca', pero siempre que cumpla con una condición.

En los últimos meses, Laura Spoya y Magaly Medina han intercambiado fuertes críticas.
En los últimos meses, Laura Spoya y Magaly Medina han intercambiado fuertes críticas. | Foto: composición LR/Instagram
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Laura Spoya no descartó conceder una entrevista a Magaly Medina, aunque dejó claro que solo aceptaría bajo una condición: que el diálogo se desarrolle con respeto. La exMiss Perú respondió sobre esa posibilidad durante una reciente emisión de 'Al Sexto Día'.

El tema cobró fuerza luego de que la popular ‘Urraca’ recibiera en el set de ‘Magaly TV, La Firme’ a Ethel Pozo, hija de Gisela Valcárcel, con quien mantiene una ‘rivalidad’ histórica. Esa conversación, que sorprendió por el tono cordial pese a los antecedentes, fue tomada como referencia por la exreina de belleza para explicar en qué condiciones estaría dispuesta a acudir al espacio de la periodista de espectáculos.

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Laura Spoya pone condición para brindar entrevista a Magaly Medina

En diálogo con Kurt ‘Metiche’ Villavicencio en ‘Al Sexto Día’, Laura Spoya dejó en claro su requisito para conceder una entrevista a Magaly Medina: “Yo soy bien alturada para responder y, si es que va a estar en las condiciones de responder de una manera alturada, yo no tendría problema”. Con esa frase, afirmó que su disposición depende de que el encuentro se dé en un marco de respeto.

La presentadora de televisión recalcó que nunca recurre al insulto y que esperaría lo mismo de la otra parte. “Para pelearme, yo nunca insulto”, añadió.

Cabe señalar que Magaly se ha convertido en una de las críticas más duras de Laura, sobre todo desde el accidente que la exreina de belleza protagonizó la madrugada del 12 de febrero de 2026, cuando impactó su vehículo contra una pared. La conductora no solo cuestionó sus acciones, sino que recientemente reveló el monto que la presentadora debería asumir a raíz de aquel hecho. En paralelo, Spoya no ha permanecido en silencio. Además de responder a las observaciones de la periodista, expresó públicamente su respaldo a Jefferson Farfán, creador del podcast ‘La Manada Galática’, en el proceso que mantiene contra la periodista de espectáculos.

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