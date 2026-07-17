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Gisela Valcárcel sorprende al revelar que rogó por su hija Ethel Pozo cuando se enteró que sería entrevistada por Magaly Medina: "Dios sabe"

"Le pedí a Dios que la ayude", indicó la conductora Gisela Valcárcel al expresar que se sintió sumamente preocupada cuando Ethel Pozo le dio la noticia de su entrevista con Magaly Medina.

La entrevista de Magaly Medina y Ethel Pozo fue uno de los momentos más comentados de la farándula peruana. Foto: Composición LR/Captura/Gemini/YouTube
La entrevista de Magaly Medina y Ethel Pozo fue uno de los momentos más comentados de la farándula peruana. Foto: Composición LR/Captura/Gemini/YouTube
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La conductora Gisela Valcárcel rompió su silencio sobre uno de los encuentros más comentados de la televisión peruana: la entrevista entre Ethel Pozo y Magaly Medina. Durante una conversación en RPP, la presentadora reveló cuál fue su reacción cuando su hija le informó que participaría en el programa de la periodista, reconocida durante años como una de sus principales rivales en la pantalla chica.

La popular 'Señito' confesó que la decisión ya estaba tomada cuando se la comunicaron y admitió que vivió el momento con inquietud. Aunque aseguró que respetó la determinación de su hija, reconoció que elevó una oración para que pudiera desenvolverse con serenidad y expresar con claridad sus ideas durante la conversación.

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Gisela Valcárcel habla por primera vez de la entrevista de Magaly Medina con Ethel Pozo

En una entrevista concedida al programa 'Ampliación de noticias' de RPP, Gisela Valcárcel respondió a las consultas sobre la participación de Ethel Pozo en 'Magaly TV, la firme', una entrevista que marcó un hecho inédito debido a la histórica distancia entre la 'Señito' y la 'Urraca'.

La conductora explicó que su hija no buscó su aprobación antes de aceptar la invitación. Según relató, simplemente le envió un mensaje para informarle que asistiría al programa. "Ella me dijo: 'El día martes voy a estar en el programa de Magaly' y me lo dijo por chat. Me dijo: 'Quiero conocerla y que me conozca'", expresó.

Al ser consultada sobre si hubiera preferido que su hija rechazara la invitación, Gisela recordó otro momento importante en la vida profesional de su hija: cuando decidió dejar el trabajo detrás de cámaras para postular como conductora de 'Mi mamá cocina mejor que la tuya'.

En esa oportunidad, le advirtió sobre la exposición pública y las críticas que inevitablemente llegarían, aunque finalmente respetó su decisión.

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"Dios sabe cuánto le he pedido": Gisela Valcárcel expresó su preocupación por su hija

Aunque respaldó la decisión de Ethel Pozo, Gisela Valcárcel reconoció que la entrevista con Magaly Medina le generó una gran preocupación. La presentadora confesó que recurrió a la fe mientras esperaba el resultado de la conversación, deseando que su hija encontrara las palabras adecuadas para afrontar un encuentro que despertaba gran expectativa.

"Esta vez, como en esa primera, yo le dije: 'Alas y buen viento', pero la verdad es que Dios sabe cuánto le he pedido que, por favor, la ayude (…) ", manifestó.

Tras ver la emisión del programa, la recordada conductora de 'El gran show' aseguró que la participación de su hija le transmitió tranquilidad. Según explicó, percibió que habló con honestidad y que esa actitud permitió que la conversación fluyera de manera natural.

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