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Luego de que 'Magaly TV: la firme' expusiera un reportaje sobre las presuntas deudas derivadas del accidente de tránsito que sufrió el 12 de febrero, Laura Spoyadecidió pronunciarse. La ex Miss Perú difundió un comunicado en Instagram en el que respondió a los señalamientos y cuestionó parte de la información presentada por el programa conducido por Magaly Medina.

En el informe emitido por ATV se indicó que la conductora de 'La manada' habría sido notificada mediante cartas notariales por supuestos pagos aún pendientes, además de enfrentar eventuales acciones legales. Los documentos difundidos por el espacio televisivo señalan que el monto reclamado superaría los US$ 20.000.

Comunicado emitido por Laura Spoya tras reportaje de 'Magaly TV: la firme'. Foto: Instagram.

Laura Spoya habla sobre la deuda de más de US$ 20.000

En el comunicado que difundió tras el informe de ATV, Laura Spoyaaseguró que está dispuesta a asumir cualquier obligación económica que le corresponda, aunque precisó que antes necesita contar con la documentación que respalde dichos compromisos.

La conductora de TV explicó que, desde agosto de 2023, mantiene un contrato de representación artística con H & M Corporación Moncada S.A.C., empresa responsable de gestionar campañas publicitarias y acuerdos comerciales en su nombre.

Según indicó, en varias oportunidades solicitó a la agencia los contratos, cotizaciones, facturas y demás documentos relacionados con esas gestiones; sin embargo, afirmó que hasta la fecha no ha recibido la información requerida.

Por ese motivo, la modelo señaló que necesita revisar esa documentación antes de efectuar cualquier pago. "Reafirmo mi compromiso con las obligaciones que fehacientemente me correspondan", expresó en su pronunciamiento.

Laura Spoya tomaría acciones legales

Laura Spoya también dejó abierta la posibilidad de recurrir a la vía legal si continúan difundiendo información que, según sostiene, no refleja lo ocurrido. En su pronunciamiento, expresó su desacuerdo con algunas versiones difundidas en los medios y aseguró que estas habrían sido presentadas de manera tendenciosa.

La ex Miss Perú hizo un llamado a la prensa para que informe con rigor y evite sacar conclusiones sin contar con todos los elementos del caso. Asimismo, pidió que se respete el debido contexto antes de emitir juicios sobre su situación.

Como parte de su mensaje, advirtió que, si continúan las publicaciones que considera inexactas o perjudiciales, evaluará iniciar las acciones legales correspondientes.