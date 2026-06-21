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Hijo de Manolo Rojas llora al hacer demoledora confesión sobre el primer Día del Padre sin el humorista: “Hablo con él todos los días”

Manuel Rojas no toleró la idea de que este día del padre y los siguientes ya no volverán a ser los mismos sin Manolo Rojas a su lado.

Manolo Rojas falleció el 27 de marzo de este año. Foto: Composición LR/América TV.
Manolo Rojas falleció el 27 de marzo de este año. Foto: Composición LR/América TV.
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La muerte de Manolo Rojas, ocurrida el pasado 27 de marzo, sigue conmocionando a su familia y a los seguidores del carismático humorista. Esta vez, con motivo del día del padre, su hijo Manuel Rojas protagonizó un desgarrador momento al recordarlo durante el programa de 'El reventonazo de la Chola', donde actualmente se desempeña como imitador.

En el segmento dedicado a homenajear a los padres, el hijo del fallecido cómico tomó el micrófono y rompió en llanto al ser consciente de que este día del padre, y los que vendrán, ya no volverán a ser los mismos sin Manolo Rojas a su lado.

“Es el primero que no lo voy a tener a mi lado. Lo extraño demasiado; mi padre era todo para mí, mi mejor amigo, mi consejero. Yo creo que desde el cielo él sabe que estoy haciendo bien las cosas por él. Te amo demasiado, papito”, declaró muy afectado.

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Manuel Rojas hace confesión sobre su primer día del padre sin Manolo

Durante otra parte de su mensaje, Manuel Rojas conmovió al hacer una desgarradora confesión sobre su fallecido progenitor en el marco del día del padre. “Habló con él todos los días”, aseguró con la voz entrecortada durante el programa de América Televisión.

“Todos los días hablo contigo, me encomiendo a Dios y a ti. Cada cosa buena que me pase es gracias a ti”, señaló el joven, quien reveló que su papá sigue acompañándolo y guiándolo desde el cielo.

Además, tuvo palabras de agradecimiento para el programa de Ernesto Pimentel por el respaldo que recibió tras la muerte del humorista. “Gracias a todos por el apoyo y respaldo, Ernesto, tío Fer (Fernando Armas) y a la producción, me siento en familia”, expresó.

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¿De qué murió Manolo Rojas?

La noche del 27 de marzo se confirmó el fallecimiento de Manolo Rojas en las inmediaciones de su domicilio, ubicado en el distrito de La Victoria. De acuerdo con la información médica, el deceso del humorista fue causado por un infarto repentino.

Especialistas señalaron que el artista habría sufrido un 'infarto silencioso', siendo la diabetes una de las condiciones que habrían contribuido al deterioro de su salud. En los meses previos, el cómico había mostrado un cambio en su físico producto del ejercicio y una alimentación más saludable.

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