‘El reventonazo de la Chola’ tuvo más rating que el encuentro de Canadá vs. Marruecos, en medio de la competencia del Mundial 2026. | Fotos: difusión.

‘El reventonazo de la Chola’ tuvo más rating que el encuentro de Canadá vs. Marruecos, en medio de la competencia del Mundial 2026. | Fotos: difusión.

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¡No se dan tregua! 'El reventonazo de la Chola', 'Edson Pa Qué Más', 'Me caigo de risa' y 'JB Noticias' siguen en la lucha por mejorar su audiencia cada semana, a pesar de la gran competencia que hay con los partidos del Mundial 2026. Sin embargo, no todos han logrado superar los dos dígitos.

'Los Milagros de la Rosa Perú' se ubicó en la cima del ranking del sábado 4 de julio con 13.6 puntos, seguido de 'El reventonazo de la Chola' con 13.4 puntos. El espacio de Ernesto Pimentel tuvo grandes invitados y además realizó una campaña solidaria en favor de los venezolanos, tras los dos terremotos que dejaron miles de víctimas mortales, entre ellas la actriz Yorgelys Delgado.

Así les fue en el rating a los programas sabatinos

El encuentro entre las selecciones de Canadá y Marruecos por octavos de final del Mundial 2026 se ubicó en el tercer peldaño de los espacios más vistos del 4 de julio con 12.9 puntos, mientras que 'El Chavo' quedó en el cuarto lugar con 12.5.

'Edson Pa Qué Más', programa de Giselo en América Televisión no ha logrado el rating deseado y se ubicó en el puesto 13 con 9.8 puntos. En tanto, 'JB Noticias' (Panamericana TV) y 'Me caigo de risa' (Latina) registraron solo 4.1 y 2.9 puntos, respectivamente.

La Chola Chabuca, feliz por el rating de su programa

La Chola Chabuca reveló su gran felicidad por el respaldo de los televidentes a su espacio 'El reventonazo de la Chola'. “Siento que el público es muy generoso conmigo, todos los sábados premia con su audiencia mi trabajo, son más de un millón de personas que nos sintonizan”, comentó la polleruda.

Por otro lado, se mostró emocionada y agradecida porque ya inició la cuenta regresiva de su nueva temporada del circo titulada 'Un principito en el circo', en la explanada del C. C. Plaza Norte, en Independencia.

“Este año nuestro invitado especial es el maestro Edgar Vivar y por supuesto que habrá muchas figuras más. Estaremos desde el próximo 16 de julio hasta el 24 de agosto y las entradas se venden en Teleticket”, recalcó.