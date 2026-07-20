Gisela Valcárcel se quiebra tras recordar romance de Roberto Martínez y Viviana Rivasplata: "Yo estaba tumbada"

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Gisela Valcárcel volvió a abrir un capítulo muy personal de su historia. Durante la conferencia de prensa por el lanzamiento de su libro 'El poder de ser tú', la conductora recordó el proceso que atravesó tras el fin de su matrimonio con Roberto Martínez, una etapa marcada por el dolor y la exposición pública debido al romance que el exfutbolista inició con Viviana Rivasplata.

La presentadora relató que ese episodio significó uno de los momentos más difíciles de su vida y confesó que, aunque actualmente mantiene una buena relación con el exjugador de Universitario, hace mucho tiempo que no conversa con él. Incluso, señaló que no le informó que aparecería mencionado en su nueva publicación, en la que repasa diversos acontecimientos de su vida, desde su infancia hasta las experiencias que marcaron su crecimiento personal.

Gisela Valcárcel recuerda romance de Roberto Martínez y Viviana Rivasplata

Al referirse a su separación, Gisela Valcárcel no ocultó la emoción y su voz se quebró mientras evocaba cómo vivió aquellos días. La conductora explicó que, poco después de terminar su relación, veía constantemente titulares sobre la nueva vida sentimental de Roberto Martínez, una situación que profundizó el impacto emocional que enfrentaba.

"Iba por la calle y veía un titular, y los titulares eran de la vida linda que él tenía en ese momento. Hacía 20 días tenía una foto conmigo, pero 20 días después tenía una foto con otra persona y estaba feliz, yo estaba tumbada", expresó durante la presentación de su libro.

La comunicadora describió que atravesó un periodo en el que predominaban la tristeza, la frustración y la sensación de quedarse sin fuerzas para reaccionar. Según contó, el dolor era tan intenso que no encontraba espacio para albergar sentimientos positivos mientras intentaba procesar lo ocurrido.

Sin mencionar directamente a Viviana Rivasplata, la 'Señito' recordó cómo la comparación afectó su autoestima. Contó que, en ese momento, veía a la entonces reina de belleza como una figura inalcanzable, incluso comparándola con la supermodelo Claudia Schiffer, percepción que reflejaba el difícil estado emocional que atravesaba tras la ruptura.

"Preferí decirle que no se acerque a mí", recordó Gisela Valcárcel

En otro momento del encuentro con la prensa, Gisela Valcárcel reveló que, tras enterarse de la infidelidad, decidió pedirle a Roberto Martínez que mantuviera distancia. Explicó que el nivel de rabia, decepción y tristeza que sentía era tan grande que temía reaccionar de una manera de la que pudiera arrepentirse.

"Hablé con Roberto y le dije, a siete kilómetros no te acerques, porque si te acercas vas a ver lo peor que hay en mí", recordó la presentadora al explicar que optó por guardar silencio y enfrentar ese proceso lejos de quien había sido su esposo.

La también empresaria sostuvo que en ese momento acumulaba una profunda pena y frustración, sentimientos que le impedían expresar con claridad todo lo que estaba viviendo.

Por ello, prefirió alejarse mientras intentaba reconstruirse emocionalmente y entender una situación que, según confesó, cambió por completo su vida.