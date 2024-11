‘Chikipluna’ reaparece tras someterse a cirugías en nariz y senos: “Todo acorde a mi tamaño”

La actriz cómica Katy Prado, más conocida como ‘Chikipluna’, ha reaparecido tras varios días de ausencia. Esto se debió a que decidió someterse a una rinoplastia y un aumento de senos para mejorar su apariencia, según comentó una de las figuras del programa ‘El reventonazo de la chola’.

¿Cómo se siente ‘Chikipluna’ tras sus dos operaciones estéticas?

La popular ‘Chikipluna’, apodo que adoptó tras casarse con el actor cómico de talla baja ‘Chikiplun’, ahora separados, confesó que no comprende las críticas de sus seguidores, quienes cuestionan su decisión de someterse a una cirugía de nariz y un aumento de senos. Asegura que no se hizo nada exagerado y defiende su derecho a mejorar su apariencia según sus deseos.

“Mis fans me han reclamado y me preguntan por qué me he operado, dicen que no necesitaba nada, pero me operé porque no estaba a gusto con mi nariz y de paso quería ponerme un poquito más de ‘pechonalidad’. El doctor Chamorro me puso todo acorde a mi tamaño, no es nada exagerado. Soy una nueva Katy”, compartió la humorista al diario Trome que este miércoles regresará a las grabaciones de ‘El reventonazo de la chola’.

Además, dejó claro que por el momento no tiene interés en tener pareja, especialmente después del ‘ampay’ de Magaly Medina, donde se la vio dándose apasionados besos con el cómico ‘Kiwi’. Prefiere concentrarse en su hija y en su carrera profesional. “No me desespero para tener pareja porque ya me acostumbré a estar sola y deseada por muchos (risas). En este momento de mi vida estoy centrada en sacar adelante a mi hija, y seguir trabajando mis shows infantiles y también para adultos”, compartió la actriz Katy Prado.

'Chikipluna' es una actriz cómica de talla baja. Foto: Instagram.

¿Cómo se hizo conocida Chikipluna?

Chikipluna se ganó rápidamente el cariño del público gracias a sus participaciones en ‘El Reventonazo de la Chola’, donde compartió escenario con su entonces esposo, Chikiplun. Juntos formaron parte del elenco del programa de Ernesto Pimentel, lo que les permitió destacarse en la televisión y ser convocados al reality de baile ‘El Artista del Año’ en 2021.

Actualmente, Chikipluna sigue brillando en el programa de América TV, mientras que su exesposo, es una figura destacada en el mundo humorístico, siendo parte de ‘La Casa de la Comedia’ y el programa ‘JB en ATV’, donde realiza divertidos sketches junto a otros reconocidos comediantes como Danny Rosales, Dayanita, ‘Pepino’, Alfredo Benavides, entre otros.