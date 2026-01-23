HOYSuscripcion LR Focus

Miguel Trauco desestima denuncia por agresión     
Carlos Zambrano rechaza acusación en su contra     
Espectáculos

‘Chikiplum’ se defiende y niega entregar a Katy Prado S/.600 de pensión de alimentos para su hija: “Es penoso que me difame”

El cómico José Luis Ríos rompió su silencio para aclarar los rumores sobre el monto que entrega Katy Prado para la menor de edad.

‘Chikiplum’ se enfrenta a Katy Prado por pensión de alimentos para su hija.
‘Chikiplum’ se enfrenta a Katy Prado por pensión de alimentos para su hija. | Foto composición LR / Google

El humorista José Luis Ríos, más conocido como ‘Chikiplum’, señaló que siempre ha cumplido con sus responsabilidades como padre desde el nacimiento de su pequeña, sin necesidad de una orden judicial. Explicó que su expareja, Katy Prado, ha iniciado un proceso legal para aumentar la mensualidad, pero aún no hay sentencia del juez.

Desde el nacimiento de mi hija me he hecho cargo como padre, no he necesitado de una sentencia judicial para pasar la manutención o lo que le corresponde a mi hija”, afirmó ‘Chikiplum’ para Trome. Asimismo, aclaró que Katy exige ahora seis mil soles mensuales alegando ingresos que no ha demostrado, mientras él sostiene que ha estado cumpliendo con el monto correspondiente a su situación económica.

José Luis Ríos desmiente que solo pase S/.600 a su hija

El comediante detalló que la cifra de 600 soles no refleja lo que realmente pasa cada mes. Además del dinero destinado a la niña, ha contribuido con los pagos del colegio y dejó un vehículo para que la menor pueda trasladarse de manera segura.

“No lo sé. Estamos en un proceso de demanda de aumento de pensión, el juez ni siquiera ha dictado sentencia”, explicó. Además, resaltó: “El monto que ella afirma no es el que estamos quedando, es más no es ni la mitad de lo que le he venido pasando, que incluye pago del colegio y el auto para su traslado. Es penoso que me difame de esa manera”.

'Chikiplum' reafirma su responsabilidad pese a situación laboral irregular

En ese mismo sentido, Chikiplum enfatizó que nunca existió una demanda de alimentos en su contra porque siempre se ha hecho cargo de su hija, incluso con trabajos esporádicos que generan ingresos variables.

“Exacto, porque desde que nació mi hija siempre me hice cargo y a pesar de que mi situación laboral es diferente, cumplo con mi hija”, dijo a Trome. El actor indicó que su intención al hablar fue proteger su imagen de padre y artista ante afirmaciones que lo difaman.

Descargo público de Chikiplum para proteger su imagen frente a Katy Prado

El cómico destacó que salió a dar su versión debido al daño que las declaraciones de Katy Prado podrían ocasionar en su reputación. Asimismo, precisó que él suele resolver sus problemas sin necesidad de exponerlos.

“Es por eso que me he visto en la necesidad de salir a dar mi descargo porque mis temas personales trato de mantenerlos en reserva, pero salgo a aclarar al ver que mi imagen como padre y artista se ven perjudicada”, concluyó.

