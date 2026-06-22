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Partido del Mundial de fútbol venció a ‘El Reventonazo de la Chola’ en el rating: ¿cuántos puntos hicieron los programas sabatinos?

La transmisión del partido entre Alemania y Costa de Marfil por el Mundial de Fútbol 2026 se convirtió en el programa más visto del último sábado. Conoce cómo les fue a El Reventonazo de la Chola, 'Edson pa’ que más' y otros espacios.

Público peruano está disfrutando del mundial de fútbol 2026 a través de América TV. Foto: Composición LR/América TV.
Público peruano está disfrutando del mundial de fútbol 2026 a través de América TV. Foto: Composición LR/América TV.
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La fiebre por el Mundial de Fútbol 2026 continúa captando la atención de los televidentes peruanos. Así quedó demostrado el último sábado, cuando la transmisión del encuentro entre Alemania y Costa de Marfil se convirtió en el programa más visto de la jornada y lideró cómodamente el ranking de audiencia.

El partido, correspondiente a la fase de grupos del torneo internacional, alcanzó un promedio de 12,6 puntos de rating y superó a los principales espacios de entretenimiento de la televisión nacional. De esta manera, el fútbol volvió a imponerse frente a la oferta habitual de los fines de semana.

PUEDES VER: ‘El reventonazo de la Chola’ derrotó en rating a ‘La granja VIP Perú’ y ‘Edson Pa Qué Más’: ¿cuántos puntos hicieron los programas sabatinos?

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¿Cuántos puntos de rating hizo 'El Reventonazo de la Chola'?

Detrás del encuentro mundialista se ubicó la telenovela nacional 'Los milagros de la rosa', que registró 10,5 puntos de rating y se quedó con el segundo lugar entre los programas más vistos del sábado.

En tanto, El Reventonazo de la Chola, conducido por Ernesto Pimentel, ocupó el tercer puesto del ranking con 9,9 puntos de rating. El espacio humorístico logró mantenerse entre las preferencias del público, aunque no pudo superar el interés generado por el Mundial de Fútbol 2026 ni por la producción peruana.

PUEDES VER: ‘El reventonazo de la Chola’ derrota en rating a ‘La granja VIP Perú’ y ‘JB Noticias’: ¿cuántos puntos registraron los programas sabatinos?

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¿Cuánto rating hizo 'Edson pa’ que más'?

El segundo programa de 'Edson pa’ que más', conducido por Edson Dávila, obtuvo 8,0 puntos de rating. En esta edición, el espacio tuvo como invitada principal a Paula Arias, líder de la agrupación femenina Son Tentación.

Pese a mantenerse entre los programas más vistos del sábado, el espacio fue superado por 'El Chavo', que alcanzó 8,5 puntos de rating, y por 'Estás en todas', conducido por Juan Carlos Orderique, que registró 8,6 puntos.

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