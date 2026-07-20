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Reviven presentación de Yahaira Plasencia y Daniela Darcourt en 'Esto es guerra' y lo comparan con show de medio tiempo del Mundial: "Lo que yo esperaba"

¿El show peruano superó al Mundial? Usuarios revivieron la presentación de Yahaira Plasencia y Daniela Darcourt en 'Esto es guerra' y desataron una ola de comentarios al compararla con el esperado show de medio tiempo de la Copa del Mundo.

Yahaira Plasencia y Daniela Darcourt fueron tendencia tras el show de mediotiempo del Mundial 2026. Foto: Gemini
Yahaira Plasencia y Daniela Darcourt fueron tendencia tras el show de mediotiempo del Mundial 2026. Foto: Gemini
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La histórica final del Mundial 2026 marcó un antes y un después al incorporar, por primera vez, un espectáculo de medio tiempo al estilo del Super Bowl. La presentación reunió a artistas de talla internacional como Madonna, Shakira, Justin Bieber y BTS, convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del último domingo 19 de julio y generando una ola de reacciones en redes sociales.

En medio de esa conversación, usuarios en plataformas digitales desempolvaron un recordado momento de la televisión peruana: la presentación conjunta de Yahaira Plasencia y Daniela Darcourt en la gran final de 'Esto es guerra' de 2018. El video volvió a viralizarse luego de que varios internautas lo compararan, en tono de humor, con el show del entretiempo del Mundial, asegurando que ese era "el espectáculo que esperaban" ver.

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Usuarios recuerdan show de Yahaira Plasencia y Daniela Darcourt en 'EEG' y lo comparan con el del Mundial 2026

A raíz del histórico espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial 2026, cientos de usuarios en redes sociales revivieron la presentación que Yahaira Plasencia y Daniela Darcourt protagonizaron en la gran final de 'Esto es guerra' en diciembre de 2018. El video no tardó en viralizarse y fue compartido con comentarios que, entre bromas y nostalgia, aseguraban que ese era "el show que esperaban" ver durante el entretiempo del torneo.

En aquella gala, ambas salseras sorprendieron al intercambiar parte de sus repertorios. Daniela Darcourt interpretó 'Tú', uno de los temas más conocidos de Yahaira Plasencia, mientras que la denominada 'Patrona' hizo lo propio con 'Probablemente', canción popularizada por su entonces excompañera de Son Tentación.

El momento culminó con las dos artistas uniendo sus voces para cantar 'La copa de la vida', himno oficial del Mundial de Francia 1998, una elección que hoy volvió a cobrar protagonismo tras las comparaciones con el espectáculo del Mundial 2026.

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Reacciones ante la comparación

En redes sociales, el recuerdo del número musical de 'Esto es guerra' fue recibido con humor y nostalgia, destacando la química entre ambas artistas y la inesperada elección de interpretar una canción relacionada al fútbol.

Entre las reacciones que se hicieron virales aparecieron mensajes como: "Jajaja, es como que se junten Katy Perry y Lady Gaga", "fue mejor que el show del Mundial" y "La TV peruana nunca decepciona". Otros usuarios hicieron comparaciones en tono de broma al escribir "Lady Gaga y J.Lo de Temu" o simplemente "Perú es clave", resaltando la particularidad del espectáculo que protagonizaron las dos salseras peruanas.

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