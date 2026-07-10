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Macarena Gastaldo sorprendió con sus fuertes declaraciones contra Christian Cueva, luego de que el futbolista la amenazara con enviarle una carta notarial si no se rectificaba por sus declaraciones. La exintegrante de 'Esto es guerra' aseguró que 'Aladino' la buscó, por intermedio de un amigo, pese a que mantiene una relación con Pamela Franco.

Frente a esto, la modelo aclaró que no ve nada de malo en que él haya querido buscarla, ya que tal vez tenía la intención de saludarla. Sin embargo, precisó que, si lo hizo a espaldas de la cantante, sí sería algo cuestionable.

“En realidad, no tiene nada de malo si alguien te quiere saludar. Lo que sí tiene algo de malo es que, si lo haces a escondidas, qué sé yo, de tu novia, no sé”, declaró a 'Amor y fuego'.

Macarena Gastaldo responde con dureza a Christian Cueva por la carta notarial

La modelo argentina menospreció el plazo de 24 horas que Christian Cueva le dio para que se rectificara de sus declaraciones y advirtió que, de no hacerlo, le enviaría una carta notarial. Ante ello, Macarena Gastaldo estalló y le respondió con dureza al futbolista.

“Esa carta notarial… o sea, ya dije que se la metan por el c*** ¡Estoy cansada de las cartas notariales! Bueno, pruebas tenemos todos, ¿no? Entonces, si piden cartas notariales, yo también exijo pruebas de que en su momento también me pusieron en una lista. Las pruebas las tengo”, señaló.

Macarena Gastaldo le recuerda a Cueva que nunca desmintió sus presuntos encuentros con ella

Macarena Gastaldo también recordó que, cuando Pamela López la involucró en la lista de mujeres que supuestamente habían mantenido encuentros con Christian Cueva, este nunca salió a desmentirlo públicamente, situación que afectó su vida sentimental.

“A mí me j** en su momento, cuando nunca salió a decir: ‘Yo con Macarena nunca nada’ lo dejó como en el aire, entonces a mí también me gustaría que se retracte de eso y que salga a decir que nunca pasó nada, porque eso a mí me trajo problemas”, sentenció.