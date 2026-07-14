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Petroperú propone incorporar GNV en grifos del sur del país

La iniciativa fue expuesta durante un encuentro del sector hidrocarburos realizado en Arequipa. La entidad informó que actualmente abastece con gas natural a usuarios residenciales, comercios e industrias en tres regiones del sur.

De acuerdo con Petroperú, Lima concentra la mayor infraestructura de GNV, mientras que el sur utiliza un sistema de abastecimiento mediante gasoducto virtual
De acuerdo con Petroperú, Lima concentra la mayor infraestructura de GNV, mientras que el sur utiliza un sistema de abastecimiento mediante gasoducto virtual | Petroperú
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Petroperú presentó una propuesta comercial para que las estaciones de servicio de Arequipa, Moquegua y Tacna incorporen el Gas Natural Vehicular (GNV) dentro de su oferta de combustibles. La iniciativa se presentó durante un encuentro con representantes del sector hidrocarburos organizado en la ciudad de Arequipa.

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La propuesta contempla la incorporación del GNV en los grifos como una alternativa adicional de abastecimiento. Durante la presentación, la empresa expuso los servicios que ofrece para el suministro de este combustible y su experiencia en la operación de infraestructura de gas natural en el sur del país.

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Más de 350 estaciones de GNV operan actualmente en el país

Según la información difundida por Petroperú, el mercado peruano del Gas Natural Vehicular cuenta con más de 350 estaciones de servicio, concentradas principalmente en Lima, que abastecen a más de 344 mil vehículos del parque automotor nacional. La empresa indicó que entre las características del GNV figuran menores costos de operación frente a otros combustibles, altos estándares de seguridad en los sistemas de almacenamiento y una menor generación de emisiones.

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Gas natural llega al sur del país mediante un sistema de gasoducto virtual

A diferencia de Lima y otras zonas donde el gas natural llega a través de una red de ductos, el abastecimiento en Arequipa, Moquegua y Tacna depende de un sistema conocido como gasoducto virtual. Bajo este esquema, el Gas Natural Licuado (GNL) es trasladado en camiones cisterna desde la planta de licuefacción de Pampa Melchorita hasta plantas de regasificación instaladas en las ciudades del sur, donde el combustible vuelve a estado gaseoso para ser distribuido a hogares, comercios, industrias y estaciones de servicio.

Este modelo hace que la continuidad del suministro dependa tanto de la disponibilidad del combustible como de las condiciones del transporte terrestre. En febrero de este año, las restricciones de tránsito en la carretera Panamericana Sur afectaron el traslado de cisternas con GNL hacia la Concesión Sur Oeste, situación que puso de manifiesto la dependencia de esta modalidad de abastecimiento frente a interrupciones en la red vial.

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