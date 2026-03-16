La agrupación You Salsa respondió las recientes declaraciones del reconocido productor musical Sergio George, quien aseguró que la industria de la salsa en el Perú carece de la formalidad, que, según él, sí posee la cumbia. Frente a estas declaraciones, Arnoldo y Adreina, actual delantera de la orquesta, defendieron el trabajo de los músicos nacionales y el desarrollo del género en el país.

"Con el respeto que se merece por su trayectoria, creemos que Sergio George está equivocado. En nuestro país el género es formal y por eso suena en grandes mercados musicales del mundo", declararon a la prensa. En la misma línea, los artistas indicaron que el también pianista no debería generalizar la situación de la salsa peruana a partir de experiencias personales negativas.

You Salsa pide a Sergio George no generalizar sobre las orquestas peruanas

Asimismo, Andreina y Arnoldo recomendaron al productor estadounidense no mezclar situaciones puntuales con la realidad de toda la industria. "No debe generalizar. Acá se hace salsa buena y de exportación. Si no fuera formal, no nos tomarían en serio en el exterior", sentenciaron.

Los integrantes de You Salsa también destacaron la presencia del talento peruano en escenarios internacionales, subrayando que muchas agrupaciones locales mantienen estándares de profesionalismo que les han permitido consolidarse dentro de la industria salsera.

¿Qué dijo Sergio George sobre la salsa hecha en el Perú?

Durante el concierto del 33 aniversario de Corazón Serrano, Sergio George habló sobre las diferencias entre la industria de la cumbia y la salsa en el Perú. Según el productor musical, el género tropical "tiene mejores asesores, mejor organización, son empresas detrás serias. Se corre de una manera empresarial muy seria, la salsa no tiene en eso en Perú, todavía".

Sin embargo, George dejó en claro que piensa seguir apostando por el talento peruano, independientemente del género musical que cante. Siempre que muestren profesionalismo y compromiso. "En Perú cantan de todo. Acá no se puede tener mucho éxito haciendo una cosa nomas. Yo voy a apostar por el talento peruano, por gente seria, gente que quiere trabajar. No importa el género musical", finalizó.

