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Magdyel Ugaz anuncia la ruptura definitiva de su relación con deportista y revela el fuerte motivo: “Ya no estábamos en el mismo baile”

“Mi corazón está transitando el duelo”, expresó la actriz Magdyel Ugaz, de 41 años, al explicar la razón por la que decidió poner fin a su relación de casi dos años.

Magdyel Ugaz es muy popular por su papel de 'La teresita' en 'Al fondo hay sitio'. Foto: Composición LR/TikTok/Instagram.
Magdyel Ugaz es muy popular por su papel de 'La teresita' en 'Al fondo hay sitio'. Foto: Composición LR/TikTok/Instagram.
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Magdyel Ugaz sorprendió a muchos al anunciar el fin de su relación con su novio deportista tras dos años. La actual protagonista de la novela 'Señora del destino', mantenía su romance alejado de las cámaras y redes sociales, por lo que incluso se desconocía la identidad de su pareja y a qué se dedicaba. Solo se sabía que practicaba running, a partir de algunas fotos que la actriz publicó.

En una reciente entrevista con Trome, la recordada Teresita de 'Al fondo hay sitio' confesó que la ruptura ocurrió hace apenas unos meses y que su “corazón está transitando el duelo”. “Sin dramatismo”, declaró la actriz de 41 años.

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Magdyel Ugaz revela el motivo de su ruptura con la pareja deportista

Magdyel Ugaz decidió sincerarse y contó la razón por la que su romance llegó a su fin. “Nos separamos porque ya no estábamos en el mismo baile, ni la misma canción, y llevábamos otro ritmo”, explicó la actriz, señalando que el amor se fue debilitando con el paso de los meses.

Además, recordó su relación y aseguró no arrepentirse de haberse enamorado. “Estuve casi dos años, hace pocos meses terminamos. Fue algo muy lindo”, expresó a Trome. Agregó también que actualmente está soltera y no busca aventuras amorosas. “(¿Nada de amigos cariñosos?) No. En mi caso estoy soltera y me siento bien”, declaró.

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Magdyel Ugaz le regaló una casa a su madre

Durante otra parte de la entrevista, Magdyel Ugaz señaló que le compró una casa a su madre y recordó la época en la que ella trabajaba intensamente como cobradora de micro. Ahora, gracias a su faceta como actriz, puede compartir tiempo con ella todos los días, ya que vive a su lado.

“(¿Un gusto que te ha dado tu trabajo?) Que mi mamá viva en Perú, cerca de mi casa. Trabajaba y mucho. Mi papá era chofer de micro y ella cobraba, después se fue al extranjero. Ahora la tengo todos los días conmigo, vive al lado”, reveló. Agregó también que juntas ven la novela 'Señora del destino', donde ella es la protagonista.

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