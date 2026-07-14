Magaly Medina revela que terminó con Alfredo Zambrano antes de casarse: "Regresó con el anillo en la mano"

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Magaly Medina sorprendió al hacer una inesperada confesión sobre su historia de amor con Alfredo Zambrano mientras analizaba la reciente ruptura de Sheyla Rojas y Sir Winston. La conductora recordó que, antes de llegar al altar en diciembre del 2016, atravesó una separación con el notario.

La revelación surgió durante una conversación con la psicóloga Mónica Cabrejos sobre el fin de la relación de la exchica reality con el mexicano, quien explicó que, en algunos casos, los hombres recién toman conciencia de lo que sienten cuando experimentan la pérdida de su pareja.

Magaly Medina recuerda cuando terminó con Alfredo Zambrano antes de casarse

Mientras comentaban que Sir Winston habría postergado demasiado la posibilidad de casarse con Sheyla Rojas, Mónica Cabrejos señaló que algunos hombres recién valoran una relación cuando sienten que realmente la perdieron.

"Es muy típico en los hombres, ¿no? Que se dan cuenta que te aman cuando ya no te tienen, porque cuando te tienen…", comentó la psicóloga.

Tras escucharla, la ‘Urraca’ no dudó en comparar esa situación con una experiencia personal y dejó entrever que la falta de decisión de Alfredo Zambrano para dar el siguiente paso habría influido en el fin de su relación antes de contraer nupcias.

"A mí me pasó. Mi esposo estaba como Sir Winston, no se decidía. Dije: 'No, acá nomás, chau'. Le terminé. Ocho meses, por mí iba a ser más, pero regresó con el anillo en la mano", relató la conductora.

Magaly agregó que, cuando Zambrano volvió para proponerle matrimonio, ella ya no estaba completamente convencida de retomar la relación, pues había comenzado a acostumbrarse nuevamente a su vida de soltera.

"Yo estaba dudando. No sabía si aceptar el anillo porque ya pasó tanto tiempo, te replanteas tu vida. Ya comienzas otra vez a sentirte sola contigo misma, te gusta otra vez viajar, salir con amigos. Para mí ya era un final. No era que ‘estoy jugando a que me peleo’", confesó.

Magaly bromea sobre los ocho meses que estuvo separada de Alfredo Zambrano

En otro momento de la conversación, Mónica Cabrejos comentó que el notario proyecta la imagen de un hombre más maduro que Sir Winston. Lejos de dejar pasar el comentario, la conductora respondió entre risas y lanzó una broma sobre lo que ocurrió durante los meses que permanecieron separados.

"Maduró porque en esos ocho meses mejor no le preguntes qué hizo. Se despidió de la soltería bien. Estábamos solos y solteros. A ver ahora házmela", expresó entre risas.

Cabe recordar que Magaly Medina y Alfredo Zambrano atravesaron una separación antes de contraer matrimonio. En aquel entonces, la conductora explicó que ambos decidieron tomar caminos distintos debido a las constantes diferencias de carácter. Durante ese periodo estuvieron alejados alrededor de ocho meses, hasta que retomaron su relación y, posteriormente, el notario le propuso matrimonio. La pareja finalmente llegó al altar en diciembre del 2016.