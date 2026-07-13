Investigan a la fiscal Geovana Mori por abuso de autoridad y prevaricato

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

La fiscal Geovana Mori Gómez es objeto de una investigación preliminar en la Séptima Fiscalía Superior de Lima Centro por presunta violación de la intimidad personal, abuso de autoridad y prevaricato, en su desempeño como fiscal del Equipo Especial de Fiscales del caso Lava Jato.

La investigación también comprende a su adjunta, Lizet Aliaga Terreros. De acuerdo con la disposición de inicio de investigación, los hechos tienen que ver con la forma y las circunstancias en que Mori Gómez accedió al expediente médico de la ex primera dama de la nación, Nadine Heredia, y lo que hizo después.

TE RECOMENDAMOS KEIKO FUJIMORI SE REUNE CON JULIO VELARDE Y ALIANZAS POLÍTICAS DESDE EL CONGRESO | SIN GUION

Los documentos médicos de cualquier persona tienen una protección especial por la Ley General de Salud, la de protección de datos personales y otras normas que garantizan la confidencialidad de la información médica. Por este motivo, solo se puede acceder a ellos con autorización judicial debidamente justificada.

Así, de acuerdo con las indagaciones preliminares, no existe una autorización judicial que permita a los fiscales acceder a la información médica de Heredia. El despacho de Mori lo obtuvo de alguna otra manera. De acuerdo con información proporcionada por la Clínica Delgado Auna, el 13 de noviembre del 2023, la fiscal solicitó la historia clínica completa de Nadine Heredia y se la entregaron pese a no tener la autorización judicial. Supuestamente, la fiscal habría obtenido ese documento bajo presión.

Pero la historia no termina en ese detalle. Luego de obtener la historia clínica, Geovana Mori envió a su fiscal adjunta, Lisbeth Aliaga Terreros, al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) para mostrar el historial médico al gerente general de dicha entidad, Edgardo Ardiles Chacón, y al director ejecutivo de Cuello y Cabeza, Giovanni Luna Sánchez.

Mostrado múltiples veces

Posteriormente, el documento médico reservado fue enviado y mostrado al director general del Hospital Nacional Dos de Mayo y a muchos otros médicos y centros hospitalarios. “La historia clínica habría estado circulando en diversos hospitales y fue revisado por múltiples personas sin que se respetara una cadena de custodia adecuada, y sin contar con una orden judicial que habilitara legalmente dicho acceso, permitiéndose la difusión y tratamiento indebido de un documento protegido por reserva legal y constitucional”, señala la resolución que da inicio a la indagación penal.

Por estos hechos se investiga a la fiscal Mori y su adjunta Lizet Aliaga por abuso de autoridad y prevaricato al acceder a un documento reservado sin autorización judicial, y por violación de la intimidad al compartir ese documento con terceros. La fiscal requirió el historial médico luego de que, en noviembre del 2023, Nadine Heredia solicitó autorización judicial para viajar a Colombia a recibir un tratamiento recomendado por sus médicos.

La fiscal superior Lina Balvín Álvarez citó a Geovana Mori para dar su declaración el próximo 5 de agosto, a fin de presentar sus descargos sobre los cargos que se le atribuyen. El 7 de agosto deberá hacer lo mismo la fiscal adjunta Lizet Aliaga. En tanto, Nadine Heredia, quien se encuentra asilada en Brasil, declarará por videollamada el 22 de julio próximo.