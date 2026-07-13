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Jefferson Farfán desafía a Magaly Medina a responder si cumplió son su servicio comunitario: "¿Fuiste o no fuiste? Nada más"

El exfutbolista le pidió a Magaly Medina responder de manera directa si cumplió con las jornadas de servicio comunitario, luego de que la conductora asegurara que solo debe rendir cuentas ante las autoridades.

Jefferson Farfán arremete contra Magaly Medina. Foto: composición LR/Satélite/Gemini
Jefferson Farfán arremete contra Magaly Medina. Foto: composición LR/Satélite/Gemini
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Jefferson Farfán volvió a referirse a la polémica que mantiene con Magaly Medina y le exigió responder de manera directa si realmente cumplió con las jornadas de servicio comunitario ordenadas por la justicia tras perder el juicio por difamación que el exfutbolista le ganó en tribunales. Durante una reciente emisión de su pódcast 'Enfocados', 'La Foquita' insistió en que la conductora debe aclarar si asistió a las jornadas registradas en las fichas de control de asistencia.

El exseleccionado sostuvo que la controversia no gira en torno a las firmas o huellas plasmadas en los documentos, sino a la asistencia efectiva de la periodista a cada una de las jornadas consignadas. "Tú has sido ocho y media y te has quedado hasta las seis y media de la tarde, ¿sí o no? Es tan simple, nada más. ¿Por qué no contesta eso? ¿Fuiste o no fuiste? Nada más. Y ahí queda el tema", manifestó en su programa de YouTube.

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Jefferson Farfán insiste en que Magaly responda sobre su servicio comunitario

Durante la conversación que sostuvo junto a Roberto Guizasola, Farfán reiteró que su principal interrogante es si Magaly Medina cumplió realmente con las horas de servicio comunitario que aparecen registradas en la documentación presentada ante las autoridades. "Hermano, algo tan simple de demostrar. ¡Simple! Si ella es pechadora. Va pa' adelante. ¿Por qué no contesta eso? ¿Por qué dar tantas vueltas que estuve en la parroquia con el padre Pablo, el padre Pedro y no, directo al mambo. ¿Fuiste o no fuiste?", expresó el exfutbolista.

'La Foquita' cuestionó las horas consignadas en su ficha de control sobre su cumplimiento en la Parroquia de Nuestra Señora de Loreto de Surquillo. "Supuestamente, ella ha hecho ochenta horas. Imagine, 10 horas por jornada. Pero la gente de a pie hacía cuatro o cinco horas. Entonces, simplemente es eso, decir si hizo las 10 horas que ella firmó y puso su huella", comentó el exdelantero de la selección peruana.

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Magaly sostiene que solo debe responder ante las autoridades

Por su parte, la popular 'Urraca' había señalado previamente que las únicas explicaciones que debe brindar son ante las autoridades correspondientes y no ante Jefferson Farfán. “Pero realmente yo no tengo que responderle a él. A quien yo tengo que responder es un juez”, respondió en el pódcast de María Pía Copello.

Además, la conductora explicó que su aparición en el lugar durante algunos minutos no correspondía necesariamente al cumplimiento de una jornada de trabajo comunitario. "Yo entro ese día, pero no firmo. ¿Dónde está mi firma de ese día? Yo no he entrado a firmar", sostuvo la conductora de ‘Magaly TV, la firme’. Asimismo, precisó que su relación con la parroquia le permitía acudir por otros motivos distintos al cumplimiento de la sentencia judicial. "Puedo entrar a cualquier cosa, a dejarles papelería, a dejarles algo que dejé olvidado. Puedo entrar por cualquier otro motivo, no solamente para hacer mi servicio comunitario", agregó.

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