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Jefferson Farfán comparte contundente mensaje tras polémica publicación de Magaly Medina: "Dios creó vidas, no razas"

El exfutbolista llamó la atención con una peculiar publicación luego de que Magaly Medina difundiera una imagen en la que aparecía representado como un esclavo, la cual fue cuestionada en redes sociales.

Jefferson Farfán publica mensaje tras polémica con Magaly Medina. Foto: composición LR/difusión/Gemini
Jefferson Farfán publica mensaje tras polémica con Magaly Medina. Foto: composición LR/difusión/Gemini
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Jefferson Farfán compartió un contundente mensaje en medio del enfrentamiento mediático que mantiene con Magaly Medina por la polémica en torno al cumplimiento del servicio comunitario de la conductora. La publicación del exseleccionado llegó poco después de que la periodista difundiera una imagen creada con inteligencia artificial en la que ambos aparecían representados como personajes inspirados en la novela brasileña 'Xica da Silva'.

La imagen compartida por la popular 'Urraca' la mostraba como una princesa, mientras que 'La Foquita' aparecía representado como un esclavo, hecho que fue cuestionado por varios usuarios en redes sociales, quienes calificaron la publicación como contenido racista. Horas después, el exseleccionado nacional publicó en sus historias de Instagram la frase: "Dios creó vidas, no razas", mensaje que muchos interpretaron como una respuesta directa a la polémica generada por la publicación de la figura de ATV.

Jefferson Farfán

Mensaje de Jefferson Farfán. Foto: Instagram

PUEDES VER: Jefferson Farfán desafía a Magaly Medina a responder si cumplió son su servicio comunitario: "¿Fuiste o no fuiste? Nada más"

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Farfán publica mensaje en medio de la polémica imagen de Magaly

La controversia se originó durante el viaje que Magaly Medina realizó a Colombia, desde donde compartió diversas publicaciones en sus redes sociales. Entre ellas destacó la imagen elaborada por seguidores de la conductora con inteligencia artificial y basada en la recordada novela brasileña 'Xica da Silva', producción ambientada durante la época de la esclavitud.

Junto a la publicación, la presentadora escribió: "Amo el ingenio popular", mientras que en la imagen se podía leer la frase: "Ni el agua del pozo los calma", en clara referencia a los constantes enfrentamientos públicos y judiciales que ambos mantienen desde hace varios años.

Magaly Medina

Publicación que compartió Magaly Medina. Foto: Instagram

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Tras la difusión de la imagen, el exfutbolista compartió en sus historias de Instagram el mensaje "Dios creó vidas, no razas", publicación que rápidamente fue vinculada por sus seguidores con la controversia protagonizada por la Urraca. Aunque el exjugador no mencionó directamente a la conductora ni hizo referencia explícita a la imagen, numerosos usuarios interpretaron la frase como una respuesta a la representación realizada con inteligencia artificial.

En las últimas horas, el exfutbolista compartió una serie de mensajes que llamaron la atención de sus seguidores. "Aprendan a poner límites, ser buena persona no significa aguantar todo", fue otra de las posibles indirectas que el exseleccionado publicó en sus historias de Instagram.

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