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Nuevo temblor de magnitud 4,0 remeció Ica esta noche, según el IGP

El nuevo sismo de hoy, 14 de julio, tuvo una magnitud de 4,0 y se registró a 90 kilómetros al suroeste de Ica, con una profundidad de 31 kilómetros, según el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Sismo en Ica. Foto: Composición LR
Sismo en Ica. Foto: Composición LR
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Un sismo de magnitud 4,0 se registró hoy, 14 de julio, a las 23.07 p. m., a 90 kilómetros al suroeste de Ica, en la ciudad del mismo nombre. El temblor tuvo una profundidad de 31 kilómetros, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) a través de X. Recuerda tener siempre lista una mochila de emergencia para estar preparado ante un desastre natural.

Con este evento, Ica registró dos sismos en menos de dos horas. El primero, de magnitud 4,6, ocurrió a las 9.40 p. m. y tuvo su epicentro a 108 kilómetros al suroeste de la ciudad, con una profundidad de 34 kilómetros.

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¿Dónde fue el epicentro del último temblor en Perú?

El epicentro del temblor de este martes 14 de julio del 2026 se localizó a 90 kilómetros al suroeste de Ica, en la ciudad del mismo nombre, con latitud -14.72 y longitud -76.22.

Sismo en Ica. Foto: IGP

Sismo en Ica. Foto: IGP

¿Qué hacer en caso de un temblor en Perú?

  • Mantén la calma y acude a zonas de seguridad establecidas.
  • Presta atención a menores de edad, adultos mayores y personas con discapacidad.
  • Aléjate de las ventanas, puertas exteriores, paredes, espejos y vidrios.
  • Toma distancia de cables eléctricos y postes en la calle.
  • Finalmente, las autoridades regionales del Indeci piden mantener la calma y ubicar las zonas seguras dentro y fuera del domicilio para evitar daños.
  • Uno de los implementos que debes tener a la mano es la mochila de emergencia, con mascarillas, herramientas, alcohol, alimentos básicos enlatados, radio portátil, entre otros artículos.

¿Qué debe llevar una mochila de emergencia ante un sismo?

Según las recomendaciones del Instituto Nacional de Defensa Civil, una mochila de emergencia para enfrentar sismos en el país debe incluir los siguientes elementos esenciales para los primeros días posteriores al desastre:

  • Artículos de higiene: toallas de mano y de baño, cepillo, pasta dental y jabón de tocador.
  • Botiquín de primeros auxilios: vendas, gasa, alcohol, pastillas, agua oxigenada, aseptil rojo, pastillas de tratamiento para algún integrante de la familia.
  • Dinero en efectivo: de preferencia monedas.
  • Abrigo: manta polar y calzado.
  • Alimentos no perecibles: agua en botella sin gas (½ litro), barra de cereal, comida enlatada, chocolates.
  • Artículos de comunicación: radio a pilas, linterna, silbato o pito, duplicado de llaves, fotocopia de documentos como DNI o carné de seguro.
  • Otros artículos: bolsas de plástico resistente, cuchilla multipropósito, guantes de trabajo, cuerdas, encendedor, plástico para piso o techo, cinta adhesiva multiusos, tapete (alfombra para piso) y mascarillas.
  • Artículos específicos: de uso femenino, para bebés e infantiles y adultos mayores.

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