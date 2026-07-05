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El empresario Jackson Mora, conocido además por ser exesposo de Tilsa Lozano, fue detenido de manera preliminar durante un operativo ejecutado por agentes de la División de Investigación de Estafas de la Dirincri. La medida responde a una investigación de la Fiscalía, que lo vincula con la presunta organización criminal Los arquitectos del fraude, señalada por el desvío de S/9.984.793 pertenecientes a la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, en la provincia de Chincha, región Ica.

El caso se desarrolla a partir de una investigación fiscal que sostiene que la organización habría obtenido acceso irregular a los fondos municipales destinados a un proyecto de agua y desagüe. Las autoridades realizaron allanamientos simultáneos en Lima y Chincha, mientras que el expeleador de artes marciales y su hermana Noelia Mora Rodríguez quedaron comprendidos en una orden de detención preliminar por siete días como parte de las diligencias.

Jackson Mora habría cumplido importante rol en banda criminal Los arquitectos del fraude

De acuerdo con la hipótesis presentada por la Fiscalía, Jackson Mora habría tenido conocimiento del ingreso del dinero a las cuentas de la empresa FFC MMA SAC y habría coordinado acciones para facilitar la operación. Los investigadores sostienen que el empresario mantuvo comunicación con David Mesones Mazzini con el propósito de concretar la recepción de los fondos en la compañía administrada por su hermana Noelia Mora Rodríguez.

Las pesquisas también señalan que el 23 de abril de este año, el exesposo de Tilsa Lozano fue registrado por cámaras de seguridad en los alrededores de una agencia del BCP, en el distrito de Miraflores, junto con otros investigados. Esa presencia coincidió con el momento en que el dinero fue abonado a la cuenta de FFC MMA SAC.

Además, el Ministerio Público sostiene que, una vez recibido el depósito, Mora habría dispuesto que se emitieran diversos cheques de gerencia para distribuir los recursos hacia otras empresas. La investigación indica que la empresa, creada en 2017 y dedicada formalmente a actividades de reciclaje y entretenimiento, fue administrada inicialmente por Jackson antes de que la gerencia pasara a manos de su hermana.

Los arquitectos del fraude: así habría operado organización criminal integrada por Jackson Mora

La investigación describe un esquema que habría permitido a Los arquitectos del fraude acceder a los recursos públicos mediante engaños. Según la versión fiscal, integrantes de la organización se presentaron ante el alcalde de Pueblo Nuevo haciéndose pasar por asesores de la congresista Jeny López.

Para fortalecer la apariencia de legitimidad, alquilaron durante 10 días una oficina en el piso 11 del edificio Polo Hunt II, ubicado en la avenida La Encalada, la cual fue presentada como si correspondiera al despacho parlamentario.

Bajo esa fachada, convencieron al burgomaestre de entregar su DNI y las credenciales de acceso al Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) del Ministerio de Economía y Finanzas, con el argumento de que brindarían asistencia para agilizar el desembolso de recursos destinados a obras de saneamiento.

Con esa información, siempre de acuerdo con la Fiscalía, los responsables bloquearon el acceso de las autoridades municipales al sistema y efectuaron la transferencia de S/9.984.793 provenientes del canon minero.

Posteriormente, el dinero fue enviado desde la cuenta de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo hacia FFC MMA SAC y distribuido mediante más de 10 cheques de gerencia a diferentes empresas que son materia de investigación.

Jackson Mora y la vez que negó los hechos en 'Magaly TV: la firme'

Semanas antes de su detención, Jackson Mora rechazó públicamente cualquier vínculo con las operaciones investigadas. Durante una entrevista concedida al programa 'Magaly TV: la firme', el empresario aseguró que desconocía las transacciones y negó haber participado en reuniones relacionadas con el presunto fraude.

"Noelia no ha recibido nada. Al cien por ciento, no sé nada. Y que yo me haya reunido con este tipo o el alcalde y yo no me haya enterado, es imposible. Uno sabe lo que entra, uno sabe la plata que hay", declaró entonces.