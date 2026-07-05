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La investigación contra Jackson Mora por su presunta participación en la organización criminal Los arquitectos del fraude reveló detalles sobre el estilo de vida que, según la Policía Nacional del Perú, mantenía junto a su hermana Noelia antes de ser capturado. Las autoridades sostienen que ambos habrían obtenido un beneficio económico derivado del millonario desvío de recursos públicos.

De acuerdo con las diligencias de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), el exesposo de Tilsa Lozano y los demás investigados residían en zonas exclusivas de Santiago de Surco y contaban con bienes de alto valor. La investigación apunta a que cerca de S/10 millones fueron desviados de la Municipalidad de Pueblo Nuevo, en Chincha, mediante una presunta red dedicada al fraude.

La vida lujosa que llevaba Jackson Mora antes de ser detenido por caso Los arquitectos del fraude

Durante la presentación del caso, el director de la Dirincri, el general PNP Víctor Revoredo Farfán, afirmó que los principales investigados conocían el presunto esquema delictivo y el beneficio económico que obtendrían. Según indicó, ese dinero habría permitido sostener una vida marcada por la ostentación.

Entre los involucrados figuran Jackson Mora, su hermana Noelia Mora Rodríguez y César Antonio Nepo Zolla, quienes, de acuerdo con la Policía, vivían en exclusivos sectores de Santiago de Surco. Revoredo precisó que Nepo fue intervenido en una vivienda ubicada en Cerros de Camacho.

Otro de los bienes que llamó la atención de las autoridades fue una camioneta Toyota 4Runner modelo 2026, de color plata, inscrita a nombre de Noelia Mora Rodríguez y valorizada en aproximadamente S/273 mil. Al momento de la intervención, el vehículo era conducido por el expeleador de artes marciales, según la información difundida por la Policía.

Jackson Mora fue detenido por presuntamente integrar una banda criminal

La captura de Jackson Mora se produjo luego de una investigación en la que agentes de la Dirincri realizaron labores de vigilancia encubierta durante dos semanas sobre los presuntos integrantes de Los arquitectos del fraude.

Las autoridades informaron que, además del exesposo de Tilsa Lozano y su hermana, fueron intervenidos otros miembros de la organización investigada por presuntos delitos vinculados a la ciberdelincuencia y al desvío de fondos públicos.

De acuerdo con la hipótesis policial, la empresa vinculada a Jackson y Noelia Mora habría recibido más de S/818 mil, mientras que otros S/8 millones fueron transferidos a cuentas de dos empresas de fachada, como parte del presunto esquema utilizado para desviar recursos de la Municipalidad de Pueblo Nuevo.