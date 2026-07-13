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¿Cuántas veces se enfrentaron Argentina e Inglaterra en los mundiales y quién ganó más?

La albiceleste y los ingleses se enfrentarán en las semifinales del Mundial 2026, lo que revive una histórica rivalidad llena de duelos memorables y polémicas.

La historia de los enfrentamientos de Argentina contra Inglarterra está llena de momentos icónicos.
La historia de los enfrentamientos de Argentina contra Inglarterra está llena de momentos icónicos. | Foto: TyC
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Argentina e Inglaterra volverán a protagonizar uno de los partidos más esperados del Mundial 2026 cuando se enfrenten en las semifinales del torneo. Más allá del boleto a la gran final, el compromiso reavivará una de las rivalidades más emblemáticas de la historia de las Copas del Mundo, marcada por duelos memorables, polémicas y capítulos que trascendieron el fútbol.

Antes de este nuevo enfrentamiento, ambas selecciones se habían visto las caras cinco veces en los Mundiales. Los ingleses dominan el historial con tres victorias, mientras que los sudamericanos registran un triunfo en los 90 minutos y otro en definición por penales.

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¿Cuántas veces jugaron Argentina e Inglaterra en los Mundiales?

El primer enfrentamiento entre argentinos e ingleses en una Copa del Mundo se produjo en Chile 1962, cuando Inglaterra se impuso por 3-1 en la fase de grupos. Cuatro años después, en Inglaterra 1966, los europeos volvieron a ganar, esta vez por 1-0 en los cuartos de final, en un partido recordado por la expulsión del capitán argentino Antonio Rattín.

El tercer capítulo llegó en México 1986 y se convirtió en uno de los encuentros más recordados de la historia del fútbol. Argentina venció 2-1 gracias al inolvidable doblete de Diego Armando Maradona, autor de la polémica "Mano de Dios" y del legendario "Gol del Siglo", considerado por muchos como el mejor tanto en la historia de los Mundiales.

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El empate de Francia 1998 y la última victoria inglesa

Doce años después, ambas selecciones volvieron a cruzarse en los octavos de final del Mundial de Francia 1998. El partido terminó 2-2 tras el tiempo reglamentario, pero Argentina avanzó a los cuartos de final al imponerse 4-3 en la tanda de penales, con una actuación decisiva del arquero Carlos Roa.

El último antecedente mundialista antes de la semifinal de 2026 se registró en Corea-Japón 2002. En aquella ocasión, Inglaterra derrotó 1-0 a la Albiceleste durante la fase de grupos y amplió su ventaja en el registro entre ambas selecciones.

Historial de Argentina vs. Inglaterra en los Mundiales

Estos son los cinco enfrentamientos entre ambas selecciones antes de la semifinal del Mundial 2026:

  • Chile 1962: Inglaterra 3-1 Argentina (fase de grupos).
  • Inglaterra 1966: Inglaterra 1-0 Argentina (cuartos de final).
  • México 1986: Argentina 2-1 Inglaterra (cuartos de final).
  • Francia 1998: Argentina 2-2 Inglaterra (Argentina ganó 4-3 en penales, octavos de final).
  • Corea-Japón 2002: Inglaterra 1-0 Argentina (fase de grupos).
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