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Milett Figueroa volvió a la escena televisiva en Perú tras su paso por la televisión argentina, esta vez como conductora en un certamen de belleza realizado en Morropón, Piura. Sin embargo, su participación generó polémica luego de que cometiera un error al coronar a la participante equivocada.

La modelo y expareja de Marcelo Tinelli compartió la conducción del evento junto a Joselito Carrera; sin embargo, la equivocación generó comentarios en redes sociales e incluso críticas de Magaly Medina, quien calificó el momento como una distracción de la presentadora.

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Milett Figueroa y sus errores en el concurso de belleza

Además de la equivocación en la coronación, Milett Figueroa protagonizó otro momento cuestionado cuando hizo referencia incorrecta a una de las representantes del certamen. La participante del centro poblado afroperuano de Yapatera se presentó con orgullo ante el jurado. Sin embargo, la modelo la presentó erróneamente diciendo: “¿Dónde está esa banda de ‘la pantera’?”.

Su compañero Joselito Carrera también habría incurrido en un error similar al referirse al nombre del lugar como ‘la pantera’, lo que incrementó las críticas sobre la organización y la conducción del evento.

Magaly critica a Milett Figueroa por error en certamen de belleza

Las imágenes del incidente fueron difundidas por el programa 'Magaly TV: la firme', en el que la conductora cuestionó el desempeño de los presentadores durante el certamen. “Para eso los contratan, les hacen un favor encima y todavía ni siquiera se informan un poquito”, expresó.

La ‘Urraca’ también recordó la importancia de conocer el contexto del evento y la región donde se realiza. “Hay que estar más concentrados en vez de estarse riendo y carcajeando”, añadió. Además, señaló que este tipo de errores afectan la imagen de la organización y del propio concurso de belleza realizado en Morropón.