Hernán Barcos y un debut soñado con Sporting Cristal: anotó golazo para el 1-1 ante EGB Tacna por la Copa Caliente 2026
En su primer partido con Sporting Cristal, el veterano delantero apareció para anotar el empate parcial en el duelo de octavos de final de la Copa Caliente.
- ¿A qué hora juega Universitario vs Millonarios EN VIVO HOY el amistoso internacional desde el Monumental?
- Conor McGregor vs Max Holloway 2 EN VIVO: cartelera, a qué hora y dónde ver peleas de hoy de la UFC 329
Hernán Barcos empezó su historia con Sporting Cristal de la mejor manera. El veterano delantero de 42 años no demoró mucho en anotar y puso el empate parcila 1-1 ante EGB Tacna por los octavos de final de la Copa Caliente 2026.
El popular ‘Pirata’ arribó al conjunto rimenses luego de su breve paso por FC Cajamarca.
Gol de Hernán Bacos con Sporting Cristal
Cuando el partido se complicaba para los dirigidos por Roberto Mosquera, el cojunto rimense logró igualar el marcador en el Alberto Gallardo gracias al balón aéreo.
Hernán Barcos apareció para captura un rebote del portero tacneño y con un sutil definición marcó el 1-1 en el arranque del segundo tiempo.
Noticia en desarrollo…