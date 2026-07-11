Hernán Barcos es recordado por su paso por Alianza Lima. Foto: Bicolor+

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Hernán Barcos empezó su historia con Sporting Cristal de la mejor manera. El veterano delantero de 42 años no demoró mucho en anotar y puso el empate parcila 1-1 ante EGB Tacna por los octavos de final de la Copa Caliente 2026.

El popular ‘Pirata’ arribó al conjunto rimenses luego de su breve paso por FC Cajamarca.

Gol de Hernán Bacos con Sporting Cristal

Cuando el partido se complicaba para los dirigidos por Roberto Mosquera, el cojunto rimense logró igualar el marcador en el Alberto Gallardo gracias al balón aéreo.

Hernán Barcos apareció para captura un rebote del portero tacneño y con un sutil definición marcó el 1-1 en el arranque del segundo tiempo.

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