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Tras terminar con Marcelo Tinelli a fines de marzo de este año, Milett Figueroa indicó que bloqueó al conductor argentino de sus redes sociales. Sin embargo, se habría olvidado de eliminarlo de X, plataforma que utilizó el presentador de televisión para acercarse a la modelo peruana.

Una periodista argentina reveló que el conductor accedió a las redes sociales de Milett Figueroa y escribió “Muy hermosa siempre”. Además, reaccionó con un corazón rojo en una de sus publicaciones. Al no tener respuesta, el argentino borró su mensaje. Sin embargo, quedó la captura.

¿Qué dijo Milett Figueroa sobre el mensaje de Tinelli?

Según la periodista argentina, Marcelo Tinelli extraña a Milett Figueroa. Ante esa situación, se comunicó con la peruana para preguntarle su opinión sobre el acercamiento del presentador.

La comunicadora extranjera reveló que Milett tenía la captura de pantalla del mensaje, pero indicó que no le interesó responder la publicación.

“Voy a decir lo que Milett me dice: ‘Yo no le quise contestar nada porque a mí no me interesa en este momento’. Ella está dolida, no quiere saber nada con Marcelo, se siente traicionada y enojada con él”, señaló la periodista que habló con la modelo.

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Magaly Medina respalda a Milett Figueroa

Magaly Medina se sumó a la ola de críticas que recibió Marcelo Tinelli por escribirle a Milett Figueroa. Para la conductora de ATV, la actriz peruana actuó bien al ignorar al argentino, ya que no le daba un lugar estable a la modelo y por eso ella prefirió alejarse.

“Creo que hay momentos en que ya uno recoge lo que le queda de dignidad y dice ‘hasta aquí llegué y chao, me voy’. Ella dice que se siente traicionada”, expresó la ‘Urraca’ durante su programa 'Magaly TV: la firme'.