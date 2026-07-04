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Marcelo Tinelli sorprende con cariñoso mensaje a Milett Figueroa, pero ella lo frena con firmeza: “No me interesa”

Milett Figueroa bloqueó a Marcelo Tinelli tras su ruptura, pero olvidó eliminarlo de una red social. El conductor le escribió un halago, sin imaginar la reacción de la peruana.


Milett Figueroa ignora mensaje de Marcelo Tinelli. Foto: captura/Willax TV
Milett Figueroa ignora mensaje de Marcelo Tinelli. Foto: captura/Willax TV | Willax TV | Foto: captura/Willax TV
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Tras terminar con Marcelo Tinelli a fines de marzo de este año, Milett Figueroa indicó que bloqueó al conductor argentino de sus redes sociales. Sin embargo, se habría olvidado de eliminarlo de X, plataforma que utilizó el presentador de televisión para acercarse a la modelo peruana.

Una periodista argentina reveló que el conductor accedió a las redes sociales de Milett Figueroa y escribió “Muy hermosa siempre”. Además, reaccionó con un corazón rojo en una de sus publicaciones. Al no tener respuesta, el argentino borró su mensaje. Sin embargo, quedó la captura.

PUEDES VER: Milett Figueroa insinúa que Marcelo Tinelli le fue infiel con Rossana Almeyda y expone deslealtades: “Hubo mentiras y traiciones”

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¿Qué dijo Milett Figueroa sobre el mensaje de Tinelli?

Según la periodista argentina, Marcelo Tinelli extraña a Milett Figueroa. Ante esa situación, se comunicó con la peruana para preguntarle su opinión sobre el acercamiento del presentador.

La comunicadora extranjera reveló que Milett tenía la captura de pantalla del mensaje, pero indicó que no le interesó responder la publicación.

“Voy a decir lo que Milett me dice: ‘Yo no le quise contestar nada porque a mí no me interesa en este momento’. Ella está dolida, no quiere saber nada con Marcelo, se siente traicionada y enojada con él”, señaló la periodista que habló con la modelo.

PUEDES VER: Milett Figueroa comete tremendo error al coronar a la candidata incorrecta en certamen de belleza en Morropón

lr.pe

Magaly Medina respalda a Milett Figueroa

Magaly Medina se sumó a la ola de críticas que recibió Marcelo Tinelli por escribirle a Milett Figueroa. Para la conductora de ATV, la actriz peruana actuó bien al ignorar al argentino, ya que no le daba un lugar estable a la modelo y por eso ella prefirió alejarse.

“Creo que hay momentos en que ya uno recoge lo que le queda de dignidad y dice ‘hasta aquí llegué y chao, me voy’. Ella dice que se siente traicionada”, expresó la ‘Urraca’ durante su programa 'Magaly TV: la firme'.

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