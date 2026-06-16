Hermana gemela de Milett Figueroa impacta al mostrar foto de su adolescencia y el radical cambio que dio 20 años después
Maia Figueroa compartió una fotografía de hace dos décadas junto a una imagen actual. La hermana gemela de Milett Figueroa sorprendió a sus seguidores al evidenciar la evolución de su apariencia desde la adolescencia.
- Revelan el distrito y centro donde Magaly Medina cumple trabajo comunitario tras la denuncia de Jefferson Farfán
- Karla Tarazona revela que confía en Christian Domínguez y no cree que le sea infiel en 3 años
Maia Figueroa siempre ha mostrado su respaldo a su hermana Milett. Foto: Composición LR/Captura/Instagram
Maia Figueroa volvió a captar la atención de sus seguidores en redes sociales luego de publicar una comparación que muestra cómo lucía hace 20 años y cómo se ve en la actualidad. La publicación, difundida a través de sus historias de Instagram, permitió observar el notable cambio que ha experimentado con el paso del tiempo.
Desde Buenos Aires, la hermana gemela de Milett Figueroa compartió una imagen de su adolescencia junto a una fotografía reciente, acompañadas por la frase “20 years apart”. Su post despertó diversas reacciones entre sus seguidores, quienes destacaron la transformación de la influencer y empresaria a lo largo de dos décadas.