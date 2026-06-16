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Maia Figueroa volvió a captar la atención de sus seguidores en redes sociales luego de publicar una comparación que muestra cómo lucía hace 20 años y cómo se ve en la actualidad. La publicación, difundida a través de sus historias de Instagram, permitió observar el notable cambio que ha experimentado con el paso del tiempo.

Desde Buenos Aires, la hermana gemela de Milett Figueroa compartió una imagen de su adolescencia junto a una fotografía reciente, acompañadas por la frase “20 years apart”. Su post despertó diversas reacciones entre sus seguidores, quienes destacaron la transformación de la influencer y empresaria a lo largo de dos décadas.