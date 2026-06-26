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La desaparición de la reconocida actriz Yorgelys Delgado, ocurrida tras el doble terremoto que sacudió Venezuela, mantiene en vilo a la comunidad artística y a sus seguidores. En medio de la incertidumbre, la familia pidió respeto y prudencia frente a las versiones que circulan en redes sociales.

La hija de la intérprete, Miranda Mijares, difundió un comunicado en sus historias de Instagram para aclarar la situación y agradecer el apoyo recibido.

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Hija de la actriz venezolana Yorgelys Delgado se pronuncia sobre el paradero de su madre

Miranda Mijares comenzó agradeciendo el apoyo recibido y aclarando que aún no hay noticias sobre el paradero de su madre. “En nombre de la familia de Yorgelys Delgado, queremos agradecer profundamente las muestras de solidaridad, los buenos deseos y la fe depositada en la continua búsqueda de mi mamá. Nos mantenemos en oración constante, confiando plenamente en que Dios nos concederá el milagro de volver a verla”, manifestó.

Posteriormente, pidió cautela frente a la difusión de versiones no confirmadas. “Pedimos encarecidamente respeto a nuestra privacidad y prudencia. Solicitamos evitar la difusión de informaciones o noticias que no estén debidamente confirmadas”, agregó.

Comunicado de Miranda Mijares, hija de Yorgelys Delgado. Foto: captura Instagram

“Sigan acompañándonos en sus oraciones”: hija de Yorgelys Delgado hace pedido

Finalmente, Miranda, ganadora de Mini Universe, aclaró que los familiares más cercanos se encuentran en buen estado y unidos en la fe. “Aprovechamos para informar que tanto yo, Miranda Mijares, mi tía Jorgelina Delgado y mi prima Yohangellis Delgado, nos encontramos en buenas condiciones físicas y completamente unidas en la fe. Agradecemos de corazón que nos sigan acompañando en sus oraciones”, sentenció la hija de la reconocida actriz, que saltó a la fama por programas infantiles como 'El Club de los Tigritos' y 'Entre tú y yo', donde actuó junto a Salserín.

El doble terremoto registrado en Venezuela dejó severos daños en varias regiones y mantiene a las autoridades en labores de rescate. Entre las personas que aún no han sido localizadas figuran Yorgelys Delgado y su madre, quienes residían en el edificio Coral Beach, en La Guaira, la zona más afectada tras el desastre.