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Hija de Yorgelys Delgado habla tras rumores sobre el paradero de la actriz venezolana: "Dios nos concederá el milagro de volver a verla"

Mantiene intacta la fe. En medio de los rumores sobre el supuesto fallecimiento de Yorgelys Delgado tras los terremotos en Venezuela, la hija de la reconocida actriz hizo un llamado urgente.

Yorgelys Delgado es una recordada estrella infantil de la televisión venezolana.
Yorgelys Delgado es una recordada estrella infantil de la televisión venezolana. | Foto: composición LR/Instagram
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La desaparición de la reconocida actriz Yorgelys Delgado, ocurrida tras el doble terremoto que sacudió Venezuela, mantiene en vilo a la comunidad artística y a sus seguidores. En medio de la incertidumbre, la familia pidió respeto y prudencia frente a las versiones que circulan en redes sociales.

La hija de la intérprete, Miranda Mijares, difundió un comunicado en sus historias de Instagram para aclarar la situación y agradecer el apoyo recibido.

PUEDES VER: Famosa actriz Yorgelys Delgado es reportada como desaparecida junto a su madre tras doble terremoto en Venezuela

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Hija de la actriz venezolana Yorgelys Delgado se pronuncia sobre el paradero de su madre

Miranda Mijares comenzó agradeciendo el apoyo recibido y aclarando que aún no hay noticias sobre el paradero de su madre. “En nombre de la familia de Yorgelys Delgado, queremos agradecer profundamente las muestras de solidaridad, los buenos deseos y la fe depositada en la continua búsqueda de mi mamá. Nos mantenemos en oración constante, confiando plenamente en que Dios nos concederá el milagro de volver a verla”, manifestó.

Posteriormente, pidió cautela frente a la difusión de versiones no confirmadas. “Pedimos encarecidamente respeto a nuestra privacidad y prudencia. Solicitamos evitar la difusión de informaciones o noticias que no estén debidamente confirmadas”, agregó.

Comunicado de Miranda Mijares, hija de Yorgelis Delgado

Comunicado de Miranda Mijares, hija de Yorgelys Delgado. Foto: captura Instagram

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“Sigan acompañándonos en sus oraciones”: hija de Yorgelys Delgado hace pedido

Finalmente, Miranda, ganadora de Mini Universe, aclaró que los familiares más cercanos se encuentran en buen estado y unidos en la fe. “Aprovechamos para informar que tanto yo, Miranda Mijares, mi tía Jorgelina Delgado y mi prima Yohangellis Delgado, nos encontramos en buenas condiciones físicas y completamente unidas en la fe. Agradecemos de corazón que nos sigan acompañando en sus oraciones”, sentenció la hija de la reconocida actriz, que saltó a la fama por programas infantiles como 'El Club de los Tigritos' y 'Entre tú y yo', donde actuó junto a Salserín.

El doble terremoto registrado en Venezuela dejó severos daños en varias regiones y mantiene a las autoridades en labores de rescate. Entre las personas que aún no han sido localizadas figuran Yorgelys Delgado y su madre, quienes residían en el edificio Coral Beach, en La Guaira, la zona más afectada tras el desastre.

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