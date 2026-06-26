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Famosa actriz Yorgelis Delgado es reportada como desaparecida junto a su madre tras doble terremoto en Venezuela

Crece la incertidumbre en torno a la desaparición de la reconocida actriz, que trabajó con Salserín, y su madre. Ambas residían en La Guaira, zona más afectada por terremotos de 7,2 y 7,5 en Venezuela.

Yorgelis Delgado también trabajó junto a los integrantes de Salserín en 'Entre tú y yo'.
Yorgelis Delgado también trabajó junto a los integrantes de Salserín en 'Entre tú y yo'. | Foto: composición LR/EFE/Instagram
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La tragedia que golpeó a Venezuela con dos fuertes terremotos ha dejado escenas de devastación y angustia. Entre los nombres que han marcado la atención pública se encuentra el de Yorgelis Delgado, actriz recordada por su participación en programas infantiles y telenovelas, quien fue reportada como desaparecida junto a su madre tras el colapso del edificio Coral Beach en La Guaira.

La noticia ha generado conmoción entre los seguidores de la artista, reconocida por su trayectoria en la televisión juvenil. Mientras familiares y seguidores mantienen la esperanza de recibir noticias alentadoras, versiones difundidas en redes sociales por personas que se identifican como vecinos aseguran que la actriz habría perdido la vida, aunque hasta el momento no existe confirmación oficial.

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Reportan la desaparición de la actriz venezolana Yorgelis Delgado y su madre tras terremotos

El doble terremoto registrado en Venezuela provocó graves daños en la costa central, con edificios desplomados y numerosas personas atrapadas. Las labores de rescate se han visto limitadas por la falta de maquinaria especializada, lo que ha retrasado la búsqueda de sobrevivientes. El colapso del complejo Coral Beach, donde residía Yorgelis Delgado, se convirtió en uno de los símbolos de la tragedia.

Delgado es recordada como una de las ‘tigritas’ del programa infantil 'El Club de los Tigritos', transmitido en la década del noventa, que marcó a toda una generación. Posteriormente, participó en la serie 'Entre tú y yo' y trabajó junto a integrantes de la agrupación juvenil Salserín, lo que consolidó su imagen como ícono de la televisión infantil y juvenil venezolana.

Yorgelis Delgado también trabajó junto a los integrantes de Salserín en 'Entre tú y yo'. Foto: Instagram

Yorgelis Delgado también trabajó junto a los integrantes de Salserín en 'Entre tú y yo'. Foto: Instagram

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En medio de la incertidumbre, algunos usuarios en redes sociales que aseguran ser vecinos del edificio colapsado han afirmado que Delgado y su progenitora habrían fallecido. Sin embargo, ni las autoridades venezolanas ni la familia han confirmado esta versión. Voces cercanas a la actriz insisten en esperar información oficial y piden respeto frente a la difusión de rumores.

El doble terremoto en Venezuela provocó una ola de solidaridad que traspasó fronteras. Artistas como Gabriela Spanic, Alicia Machado e Isabella Ladera, pareja del exintegrante de ‘Esto es guerra’ Hugo García, hicieron un llamado urgente a la comunidad internacional para que se refuercen las labores de rescate. En Perú, la modelo venezolana Korina Rivadeneira, radicada en Lima y exesposa de Mario Hart, encabeza junto a otros compatriotas un proyecto de donación destinado a enviar ayuda a los damnificados en su país natal.

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