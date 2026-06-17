HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     
EN VIVO

López Aliaga y su intento de seguir en el poder | Que No Se Te Olvide con Carlos Cornejo

Espectáculos

Muere Daveigh Chase, actriz que interpretó a Samara Morgan en 'El aro', a los 35 años

La actriz Daveigh Chase también prestó su voz a Lilo en 'Lilo & Stitch' y a Chihiro en 'El viaje de Chihiro'. Su novio confirmó la noticia de su fallecimiento y reveló cuál fue la causa.

Daveigh Chase falleció el martes 16 de junio, según confirmó su novio.
Daveigh Chase falleció el martes 16 de junio, según confirmó su novio. | Foto: composición LR/DreamWorks/Disney
Escuchar
Resumen
Compartir

El cine de terror perdió a una de sus figuras más recordadas. Daveigh Chase, la actriz que dio vida a Samara Morgan en la película ‘El aro’ (2002), falleció a los 35 años el martes 16 de junio. Su interpretación de la inquietante niña que emergía del televisor en la versión estadounidense del clásico japonés marcó a toda una generación y se convirtió en un ícono del género.

La noticia fue confirmada por su pareja, Roy Hernández, quien reveló a TMZ la causa del fallecimiento de la artista. El anuncio generó conmoción entre los seguidores y en la industria de Hollywood.

PUEDES VER: Lanzan tráiler se 'Shrek 5' y se confirma que Alfonso Obregón no regresa como la voz latina del ogro más querido

lr.pe

¿De qué murió Daveigh Chase, actriz de ‘El aro’?

Según reveló Hernández, la causa de la muerte de Daveigh Chase fue meningitis acompañada de una infección en la sangre que derivó en sepsis y fallo orgánico. TMZ precisó que, un mes antes de su deceso, la actriz de 35 años había ingresado a un hospital de Los Ángeles debido a un cuadro de desnutrición, pero durante este proceso terminó desarrollando la infección que acabó con su vida.

Daveigh Chase, nacida en Las Vegas en 1990, mostró interés por la actuación desde pequeña. Su papel más famoso llegó en 2002 con ‘El aro’, adaptación estadounidense de la cinta japonesa ‘Ringu’, donde encarnó a Samara Morgan, personaje que se convirtió en una de las imágenes más aterradoras del cine moderno y la hizo ganadora del premio como mejor villana en los MTV Movie Awards 2003.

Daveigh Chase llegó a ser premiada por MTV gracias a su trabajo como Samara en 'El aro'

Daveigh Chase llegó a ser premiada por MTV gracias a su trabajo como Samara en 'El aro'. Foto: composición LR/DreamWorks

Además de este rol, Chase participó en producciones televisivas y cinematográficas. Prestó su voz a la carismática Lilo en la película animada ‘Lilo & Stitch’ (2002) y fue la voz en inglés de Chihiro Ogino en la cinta japonesa animada ‘El viaje de Chihiro’, trabajos que le permitieron mostrar su versatilidad más allá del terror y que se consagraron entre sus créditos más aclamados. También apareció en producciones como ‘Big Love’, ‘Donnie Darko’, ‘ER’, ‘Sabrina, la bruja adolescente’ y ‘El quinto de Beethoven’.

Su fallecimiento deja un vacío en la industria, pero su legado permanece en la memoria colectiva de los fanáticos del cine de terror y en la cultura pop, donde sus seguidores se vuelcan a las redes sociales con mensajes de despedida tras hacerse pública su partida.

Fans conmocionados por la muerte de Daveigh Chase

Fans conmocionados por la muerte de Daveigh Chase. Foto: captura Instagram

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Nishme Súmar: qué fue de la actriz que interpretó a Lucía, el eterno amor de 'Caradura' en 'Misterio'

Nishme Súmar: qué fue de la actriz que interpretó a Lucía, el eterno amor de 'Caradura' en 'Misterio'

LEER MÁS
El Congreso y el sector cultural: ¿Una agenda sobre o contra el arte?

El Congreso y el sector cultural: ¿Una agenda sobre o contra el arte?

LEER MÁS
Famosa actriz de series turcas muere horas después de cumplir 35 años: "Se encontraba en su propia casa junto a su madre"

Famosa actriz de series turcas muere horas después de cumplir 35 años: "Se encontraba en su propia casa junto a su madre"

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Revelan el distrito y centro donde Magaly Medina cumple trabajo comunitario tras la denuncia de Jefferson Farfán

Revelan el distrito y centro donde Magaly Medina cumple trabajo comunitario tras la denuncia de Jefferson Farfán

LEER MÁS
Mónica Sánchez enfrenta a periodista Aldo Mariátegui por pedirle que se vaya del Perú ante posible gobierno de Keiko Fujimori: "¡Ya cálmate!"

Mónica Sánchez enfrenta a periodista Aldo Mariátegui por pedirle que se vaya del Perú ante posible gobierno de Keiko Fujimori: "¡Ya cálmate!"

LEER MÁS
Magaly Medina lanza ácida crítica contra Rodrigo González por revelar dónde hace su servicio comunitario: “Nunca volverán a ser mis amigos”

Magaly Medina lanza ácida crítica contra Rodrigo González por revelar dónde hace su servicio comunitario: “Nunca volverán a ser mis amigos”

LEER MÁS
Hermana gemela de Milett Figueroa impacta al mostrar foto de su adolescencia y el radical cambio que dio 20 años después

Hermana gemela de Milett Figueroa impacta al mostrar foto de su adolescencia y el radical cambio que dio 20 años después

LEER MÁS
Novia de 22 años de Melcochita revela en qué trabaja y asegura que lo ayuda económicamente: “Todo lo que sea por apoyarlo”

Novia de 22 años de Melcochita revela en qué trabaja y asegura que lo ayuda económicamente: “Todo lo que sea por apoyarlo”

LEER MÁS
Magaly Medina celebra el triunfo de Deysi Araujo en demanda contra vecinos de San Isidro: "Su plata tiene el mismo color"

Magaly Medina celebra el triunfo de Deysi Araujo en demanda contra vecinos de San Isidro: "Su plata tiene el mismo color"

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura o Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura o Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025