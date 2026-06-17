Muere Daveigh Chase, actriz que interpretó a Samara Morgan en 'El aro', a los 35 años

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

El cine de terror perdió a una de sus figuras más recordadas. Daveigh Chase, la actriz que dio vida a Samara Morgan en la película ‘El aro’ (2002), falleció a los 35 años el martes 16 de junio. Su interpretación de la inquietante niña que emergía del televisor en la versión estadounidense del clásico japonés marcó a toda una generación y se convirtió en un ícono del género.

La noticia fue confirmada por su pareja, Roy Hernández, quien reveló a TMZ la causa del fallecimiento de la artista. El anuncio generó conmoción entre los seguidores y en la industria de Hollywood.

¿De qué murió Daveigh Chase, actriz de ‘El aro’?

Según reveló Hernández, la causa de la muerte de Daveigh Chase fue meningitis acompañada de una infección en la sangre que derivó en sepsis y fallo orgánico. TMZ precisó que, un mes antes de su deceso, la actriz de 35 años había ingresado a un hospital de Los Ángeles debido a un cuadro de desnutrición, pero durante este proceso terminó desarrollando la infección que acabó con su vida.

Daveigh Chase, nacida en Las Vegas en 1990, mostró interés por la actuación desde pequeña. Su papel más famoso llegó en 2002 con ‘El aro’, adaptación estadounidense de la cinta japonesa ‘Ringu’, donde encarnó a Samara Morgan, personaje que se convirtió en una de las imágenes más aterradoras del cine moderno y la hizo ganadora del premio como mejor villana en los MTV Movie Awards 2003.

Daveigh Chase llegó a ser premiada por MTV gracias a su trabajo como Samara en 'El aro'. Foto: composición LR/DreamWorks

Además de este rol, Chase participó en producciones televisivas y cinematográficas. Prestó su voz a la carismática Lilo en la película animada ‘Lilo & Stitch’ (2002) y fue la voz en inglés de Chihiro Ogino en la cinta japonesa animada ‘El viaje de Chihiro’, trabajos que le permitieron mostrar su versatilidad más allá del terror y que se consagraron entre sus créditos más aclamados. También apareció en producciones como ‘Big Love’, ‘Donnie Darko’, ‘ER’, ‘Sabrina, la bruja adolescente’ y ‘El quinto de Beethoven’.

Su fallecimiento deja un vacío en la industria, pero su legado permanece en la memoria colectiva de los fanáticos del cine de terror y en la cultura pop, donde sus seguidores se vuelcan a las redes sociales con mensajes de despedida tras hacerse pública su partida.