¿Margaret Qualley y Jack Antonoff se divorcian?: revelan posible causa de su separación tras tres años de matrimonio

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Margaret Qualley y Jack Antonoff habrían decidido poner fin a su matrimonio. La noticia sorprendió a la industria del entretenimiento, pues la reconocida actriz de 'La Sustancia' y el productor musical se casaron hace apenas tres años, en agosto de 2023, en Nueva Jersey, en una ceremonia que reunió a figuras como Taylor Swift, Lana Del Rey y Zoë Kravitz.

La supuesta separación habría quedado en evidencia cuando Antonoff asistió solo a la boda de Swift, su gran amiga, y Travis Kelce el 3 de julio. Desde entonces, medios como People, TMZ y Page Six informaron que la pareja estaría distanciada, aunque ninguno de los dos protagonistas ha ofrecido declaraciones oficiales.

Margaret Qualley y Jack Antonoff se habrían separado y esta sería la causa

En redes sociales, los seguidores habrían notado cambios significativos. Margaret, hija de Paul Qualley y Andie MacDowell, eliminó las fotos de su boda y modificó su usuario de Instagram, dejando atrás la referencia a una canción de Bleachers, la banda de su esposo. Actualmente conserva solo una imagen de Antonoff publicada en febrero. Además, la canción 'Margaret', inspirada en ella, ya no formaría parte del repertorio de la gira 'Bleachers Forever'. La última vez que aparecieron juntos en público habría sido en los Grammy 2026.

En medio de las especulaciones, Page Six consultó a una fuente, identificada como amigo cercano de la pareja, quien habría revelado detalles sobre la dinámica que pudo afectar la relación. “Jack podía ser muy específico sobre cómo le gustaba que se hicieran las cosas. A menudo prefería que las cosas se hicieran de la manera que él consideraba mejor, y Margaret no siempre sentía que su punto de vista se tuviera en cuenta o se le diera la misma importancia”, señaló el entrevistado. El mismo testimonio añadió que esa situación había significado un desafío para los esposos.

Desde su boda en 2023, Jack Antonoff y Margaret Qualley fueron considerados una de las parejas más destacadas del medio. Sin embargo, los rumores de crisis se intensificaron en los últimos meses, especialmente tras la ausencia de la actriz en eventos clave como la boda de Taylor Swift. Aunque se especuló que su agenda laboral la mantenía ocupada, TMZ aclaró que la intérprete ya había terminado de filmar 'King Snake' en junio y que su siguiente proyecto aún no había comenzado, con lo que descartó esa versión como causa de su ausencia.