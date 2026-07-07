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Magaly Medina responderá este martes 7 de julio a las acusaciones de Jefferson Farfán sobre el presunto incumplimiento de su servicio comunitario. La conductora se pronunciará durante una nueva edición de 'Magaly TV: la firme', luego de que el exfutbolista difundiera un reportaje en el que cuestiona las horas que habría cumplido como parte de la sentencia impuesta en su contra.

El pronunciamiento de la figura de ATV se dará desde las 9.30 p. m., en una edición en la que abordará las pruebas presentadas por la ‘Foquita’ y la controversia que surgió tras la difusión de estos documentos. En los últimos días, ambas figuras han intercambiado declaraciones sobre este caso, que también ha sido materia de revisión por parte del Poder Judicial, según lo expresado por la ‘Urraca’.

Jefferson Farfán y Magaly Medina: informe indica que conductora no habría cumplido con servicio comunitario

Jefferson Farfán difundió un reportaje en el que cuestionó el cumplimiento del servicio comunitario impuesto a Magaly Medina como parte de la sentencia por difamación agravada. En el material audiovisual, el exfutbolista mostró documentos y registros que, según sostuvo, evidenciarían que la conductora permaneció solo 6 minutos en el lugar donde debía realizar dichas labores, pese a que en las hojas de control figuran 76 horas firmadas y selladas.