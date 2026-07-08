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Condenan al hijo del ‘chato’ Barraza por agredir a la madre de su hija: “Un año de pena privativa de la libertad”

El músico José María Barraza también tendrá que pagar una reparación civil a la denunciante Andrea Muñoz, luego de que el Poder Judicial convirtió la sentencia en 94 jornadas de prestación de servicios a la comunidad.

José María Barraza perteneció al grupo musical 'Los Barraza'. Foto: Composición LR/Instagram.
José María Barraza perteneció al grupo musical 'Los Barraza'. Foto: Composición LR/Instagram.
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José María Barraza, hijo del humorista Miguel ‘Chato’ Barraza, fue sentenciado por el Poder Judicial (PJ) por el delito de agresión física y psicológica contra su expareja y madre de su hija, Andrea Muñoz, quien lo denunció en mayo de 2025.

En un primer momento, se le impuso una pena de “Un año, 10 meses y dos días de pena privativa de la libertad efectiva”. Sin embargo, el Poder Judicial decidió convertir la sentencia en 94 jornadas de prestación de servicios a la comunidad, además del pago de una reparación civil a favor de la denunciante.

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¿A cuánto asciende la reparación civil que tendrá que pagar José María Barraza a Andrea Muñoz?

El fallo del PJ impuso al músico José María Barraza el pago de S/2.000 a Andrea Muñoz por concepto de reparación civil. En el documento se detalla que ese monto deberá depositarse en cuatro cuotas de S/500, conforme a un cronograma establecido.

Además, entre las restricciones que el hijo del ‘Chato’ Barraza deberá cumplir figura la prohibición de acercarse a la madre de su hijo. También deberá acudir a la Oficina de Medio Libre del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), donde lo evaluarán y se le asignará el lugar en el que cumplirá las 94 jornadas de prestación de servicios comunitarios.

PUEDES VER: José María Barraza: ¿cuál era el otro trabajo que tenía el cantante antes de retirarse de Los Barraza?

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José María Barraza desmintió la denuncia de Andrea Muñoz

Cuando Andrea Muñoz denunció en 2025 a José María Barraza, este último negó haber agredido a la madre de su hijo y aseguró que el caso estaba siendo revisado por su abogado. "El tema de la denuncia por agresión está en manos de la justicia, mi abogado se está encargando", expuso en ese entonces.

Además, Barraza se defendió afirmando que contaba con pruebas para demostrar que no cometió los hechos denunciados. "Hay pruebas fehacientes de que esa denuncia es totalmente falsa", compartió.

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