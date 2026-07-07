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Luego de que Jefferson Farfán difundiera un reportaje en el que cuestiona el cumplimiento del servicio comunitario de Magaly Medina, la conductora se pronunció públicamente sobre el contenido del video. Durante una llamada telefónica realizada en el programa de YouTube de María Pía Copello, la periodista respondió a las acusaciones y sostuvo que ese material ya había sido presentado previamente ante el Poder Judicial.

Según la versión de la popular ‘Urraca’, el órgano jurisdiccional no admitió el reportaje como parte del proceso y formuló observaciones relacionadas con el origen de las imágenes utilizadas por el exfutbolista. También cuestionó la metodología empleada para elaborar el informe y reiteró que solo responderá ante las autoridades competentes.

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Magaly Medina asegura que el Poder Judicial rechazó video de Jefferson Farfán

Durante su participación telefónica en el programa 'Sin más que decir', Magaly Medina explicó que no considera necesario responder públicamente a Jefferson Farfán, ya que, según afirmó, el caso corresponde al ámbito judicial.

En ese contexto, la periodista sostuvo que el exseleccionado nacional ya había presentado el reportaje ante un juez antes de difundirlo públicamente. De acuerdo con su versión, el magistrado declaró inadmisible ese material, por lo que consideró que la publicación del video respondió a la decisión adoptada en sede judicial.

“Realmente yo no tengo que responderle a él, le tengo que responder a un juez, pero lo que él no cuenta es que él ya fue con esas imágenes ante un juez y el juez lo declaró inadmisible”, manifestó la conductora durante la conversación.

Asimismo, Magaly Medina señaló que, a su juicio, Jefferson Farfán decidió hacer público el informe luego de que este no fuera aceptado dentro del proceso. En sus declaraciones, también cuestionó la interpretación que el exfutbolista hizo sobre esa decisión y defendió la documentación que, según ha sostenido anteriormente, acredita el cumplimiento de su servicio comunitario.

Poder Judicial pide a Jefferson Farfán revelar cómo consiguió las imágenes

Magaly Medina también afirmó que el Poder Judicial formuló observaciones respecto al material audiovisual presentado por Jefferson Farfán. Manifestó que uno de los aspectos cuestionados fue el origen de las imágenes utilizadas en el reportaje.

La conductora indicó que, de acuerdo con lo que le fue comunicado, el exfutbolista debía sustentar la procedencia de los videos y explicar de qué manera fueron obtenidos antes de que pudieran ser considerados dentro del proceso judicial.

“Estamos en una etapa de ejecución de sentencia, no en etapa de presentación de pruebas, además le objetaron el origen de cada video presentado, cómo lo consiguió, cómo fue que lo hizo. Tiene que decir cómo adquirió sus pruebas, así es, así nos tratan a nosotros cuando vamos al Poder Judicial”, declaró.