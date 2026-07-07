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Mario Irivarren exige que sancionen a Magaly Medina por supuestamente incumplir con servicio comunitario: “Que reciba lo que merece”

Mario Irivarren pidió a la periodista Magaly Medina que asuma las consecuencias si se comprueba que no realizó el servicio comunitario. “Todos tenemos que ser medidos con la misma vara”, indicó.


Mario Irivarren cree en las pruebas de Farfán contra Magaly Medina. Fotos: captura/Youtube
Mario Irivarren cree en las pruebas de Farfán contra Magaly Medina. Fotos: captura/Youtube | Fotos: captura/Youtube
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Jefferson Farfán se la tiene jurada a Magaly Medina. Desde hace unos días, el exfutbolista aseguró que la ‘Urraca’ no cumplió con su servicio comunitario y le exigió que demuestre que sí lo hizo. Sin embargo, la periodista lo ignoró. Por eso, el último lunes 6 de julio, la ‘Foquita’ compartió en su canal de YouTube las supuestas pruebas que demuestran que solo habría hecho seis minutos y no 76 horas, como ella especifica con firma y sello en un documento emitido por el INPE.

Ante la publicación, diversas figuras del espectáculo se han manifestado. Por ejemplo, Angie Jibaja respaldó a Jefferson Farfán y señaló que ella también demandará a Magaly Medina. En tanto, Mario Irivarren exigió que la periodista de ATV enfrente las consecuencias de sus actos si se demuestra que no cumplió con su servicio comunitario.

PUEDES VER: Angie Jibaja apoya a Jefferson Farfán y anuncia que también demandará a Magaly Medina: “Tengo tantas pruebas”

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Mario Irivarren cree en las pruebas de Farfán contra Magaly Medina

La mañana de este martes 7 de julio, Mario Irivarren pidió la palabra a sus compañeros de ‘La Manada’ para dar su opinión sobre el caso de Magaly Medina. Según el exintegrante de ‘Esto es guerra’, escuchó el descargo de la periodista en el programa de María Pía Copello, donde reveló que las pruebas de Farfán ya fueron desestimadas por las autoridades correspondientes.

“Escuchaba la llamada telefónica de Magaly y resulta que ahora es un ser de luz, que ella no odia a nadie, no le guarda rencor a nadie, quiere a todo el mundo y, cuando sale de su programa, básicamente es Mahatma Gandhi. Yo tengo la misma postura. Yo no tengo ningún tema personal con ella. Yo no odio a Magaly y no considero que ella la tenga conmigo. Las veces que me he visto expuesto y ampayado por su programa, lo hace conmigo y lo hace con cualquiera y es parte de su chamba”, comentó.

Tras aclarar que no tiene nada en contra de Magaly, Mario Irivarren indicó que la conductora de ATV debe hacerse cargo de sus acciones, tal y como a él le ha tocado hacerlo. “Todos tenemos que ser medidos con la misma vara. Entonces, si existen pruebas que evidencien que la señora no ha cumplido con el servicio comunitario como dicta la ley, que reciba la atención que merece, nada más. No es una cuestión de odio, no es una cuestión de rencor, no es una cuestión personal. Es lo mismo que se le exige a todos los ciudadanos, nada más”, agregó el influencer, quien aclaró que no es enviado por Farfán para dar su opinión.

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