Querida tiktoker dejó su vida en Perú para comenzar de cero en Bolivia y sorprende con su éxito como influencer

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Después de construir una comunidad en redes sociales en Perú, la creadora de contenido Lucero Serpa decidió dar un giro a su vida y mudarse a Bolivia. A sus 22 años, asegura haber encontrado nuevas oportunidades laborales y una comunidad que la recibió con los brazos abiertos, aunque reconoce que la distancia con su familia sigue siendo el aspecto más difícil de esta decisión.

La influencer reveló recientemente que su presente en tierras bolivianas es positivo y que el trabajo no ha dejado de llegar desde que se instaló en el país vecino. "La verdad, aquí no sé cuánto tiempo me voy a quedar porque tengo mucho trabajo, y justo no lo puedo decir", comentó durante una de sus transmisiones en TikTok.

Publicación de Lucero Serpa. Foto: TikTok

De Perú a Bolivia: el inicio de la tiktoker Lucero Serpa

Lucero Serpa fue una de las primeras figuras peruanas en ganar notoriedad en TikTok y también destacó por apoyar a Zully durante sus primeros pasos en las redes sociales, cuando aún no había iniciado su carrera en el streaming y la música.

Su conexión con Bolivia comenzó años atrás, cuando fue vinculada sentimentalmente con el creador de contenido boliviano Milton Apaza. Precisamente, fue gracias a esa relación que la influencer visitó por primera vez el país y comenzó a conocer distintas ciudades y regiones.

Con el paso del tiempo, y pese a su posterior distanciamiento del tiktoker boliviano y a las polémicas que marcaron esa etapa de su vida, incluida su relación con Joshua Alonza, Lucero continuó viajando constantemente al país altiplánico hasta tomar la decisión de establecerse de manera definitiva en 2026.

Lucero Serpa revela cómo le va como influencer en Bolivia

Actualmente, la creadora de contenido reside en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, donde alquiló un departamento en la zona de Equipetrol, considerada una de las áreas más exclusivas de la ciudad.

Desde allí, desarrolla proyectos vinculados con la promoción de emprendimientos y negocios locales, actividad que le ha permitido consolidarse como influencer en el mercado boliviano. Además, mantiene un contacto constante con sus seguidores a través de transmisiones en TikTok, donde comparte detalles de su nueva vida y de las oportunidades laborales que ha encontrado.

Sin embargo, la distancia con sus seres queridos continúa siendo uno de los aspectos más complicados de su mudanza. "Es que no puedo vivir sin mi mamá o mi papá, no sé qué hacer. Aunque lo bueno es que Perú está cerca, así que puedo ir y venir, así que chévere. Aparte, no estoy vagueando, estoy trabajando. Estoy haciendo money, estoy ahorrando", expresó la influencer.