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Corte de luz interrumpe pódcast de Jefferson Farfán en vivo mientras criticaban a Magaly Medina y redes reaccionan: "Justicia divina"

El programa de streaming del canal de Jefferson Farfán sufrió un inesperado corte de energía mientras analizaban las presuntas irregularidades en el servicio comunitario de Magaly Medina.

Pódcast de Jefferson Farfán se queda sin luz tras controversia con Magaly Medina. Foto: composición LR/difusión
Pódcast de Jefferson Farfán se queda sin luz tras controversia con Magaly Medina. Foto: composición LR/difusión
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Un inesperado corte de energía sorprendió a los conductores del pódcast 'La Manada', espacio que forma parte del canal digital Satélite Plus, liderado por Jefferson Farfán, mientras analizaban el informe presentado por el exfutbolista contra Magaly Medina por un presunto incumplimiento de su servicio comunitario.

La transmisión en vivo se interrumpió abruptamente, lo que generó desconcierto tanto entre los integrantes del programa como entre los seguidores que seguían la emisión. Horas después, Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe’ reaparecieron a través de redes sociales para explicar lo ocurrido y revelar que el corte de luz solo había afectado a su estudio, mientras el resto del edificio continuaba con energía eléctrica.

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Conductores de 'La Manada' ironizan sobre un supuesto sabotaje tras el apagón

El incidente ocurrió mientras Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe’ analizaban junto con una abogada las pruebas que Jefferson Farfán habría presentado ante el Poder Judicial para cuestionar el cumplimiento del servicio comunitario de Magaly Medina, tema que el exfutbolista también decidió hacer público a través de su cuenta de YouTube.

Sin embargo, cuando el debate se desarrollaba con normalidad, la señal del programa se interrumpió inesperadamente debido a la falta de electricidad. Posteriormente, los conductores explicaron que se quedaron sin energía de un momento a otro y manifestaron su sorpresa al descubrir que el problema solo afectaba el espacio desde donde transmitían.

Fue entonces cuando el exchico reality decidió tomarse la situación con humor y lanzó un reclamo cargado de ironía. "Atención al Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Trabajo y la Presidencia del Consejo de Ministros, por favor que se investigue con la seriedad del caso este sabotaje que hoy ha sido perpetrado contra la empresa 'Satélite Plus'", expresó.

PUEDES VER: Magaly Medina expone sorpresivo video cumpliendo su servicio comunitario desde la parroquia y revela qué trabajo cumple exactamente

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Redes sociales reaccionan al inesperado incidente durante la transmisión

El corte de energía se hizo viral en redes sociales, donde usuarios compartieron fragmentos del momento y dejaron comentarios relacionados con la polémica entre la popular ‘Urraca’ y la ‘Foquita’.

Algunos internautas tomaron el incidente con humor y relacionaron el apagón con el tema que se abordaba en el programa. "Justicia divina le dicen", escribió un usuario, mientras otros reaccionaron: "Mamá Charo, dame luz, pero nadie se dio cuenta" y "Ya se dieron cuenta que patinaron con ese video".

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