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Jefferson Farfán se burla de Magaly Medina tras grabarse cumpliendo con su servicio comunitario: “Estás desesperadita”

Magaly Medina aseguró que el demandado ahora será Jefferson Farfán por mentir sobre su servicio comunitario. Lejos de retractarse, el exfutbolista se burló de la periodista y le exigió que demuestre que ha cumplido con la sentencia.

Jefferson Farfán asegura que ahora es el turno de él de atacar a Magaly Medina. Fotos: capturas/Youtube
Jefferson Farfán asegura que ahora es el turno de él de atacar a Magaly Medina. Fotos: capturas/Youtube | Fotos: capturas/Youtube
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El conflicto entre Magaly Medina y Jefferson Farfán tiene para rato. Luego de que el lunes 6 de julio el exfutbolista revelara pruebas que comprobarían que la periodista solo realizó 6 minutos de servicio comunitario y no las 76 horas que ella señala, la conductora de ATV aseguró que él la ha difamado y que ahora el demandado será él. Lejos de retractarse, la Foquita volvió a burlarse de ella.

A través de su cuenta de Instagram, Jefferson Farfán aseguró que Magaly Medina está desesperada al verse descubierta, lo que la habría llevado a publicar videos de cómo realiza su servicio comunitario en la parroquia Nuestra Señora de Loreto, ubicada en Santiago de Surco.

“Estás desesperadita queriendo demostrar que sí haces tu servicio comunitario. ¿Ahora? Entonces, deberías ser más directa (y decir) ‘aquí están las pruebas de las 80 horas de servicio comunitario que figuran en la planilla, donde firmé y puse mi huella’. Tan simple. Dale tía 8:30”, manifestó Farfán este miércoles 8 de julio en sus redes sociales, junto a un emoticono de mentiroso.

Jefferson Farfán se burla de los videos de Magaly Medina en la parroquia. Foto: Instagram

Jefferson Farfán se burla de los videos de Magaly Medina en la parroquia. Foto: Instagram

PUEDES VER: Magaly Medina desmiente a Jefferson Farfán tras asegurar que solo hizo seis minutos de servicio comunitario: “Me estás difamando”

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Magaly Medina responde a Jefferson Farfán

En su programa del martes 7 de julio, Magaly Medina aseguró que Jefferson Farfán se equivocó con su investigación, ya que él ha afirmado que el día en que ella estuvo solo 6 minutos en la parroquia, firmó la planilla. Sin embargo, la periodista habría acudido por otro motivo.

“Lo que ha hecho Farfán es difamar, a mí y a mi productor. Mira, te doy una pista. Creo que se atreve a decir que fui, firmé y me fui. Yo le quiero dar una chiquita no más. ¿Has visto bien los registros de ese día? ¿Sabes si está mi firma ahí? Me estás difamando porque yo no firmé ese día. Porque ese día no recuerdo para qué fui. Fui a justificar mi ausencia o algo porque aviso a la parroquia cuando tengo algún problema y no voy a poder ir. O sea, no firmé”, sostuvo Magaly Medina.

Asimismo, la conductora de 'Magaly TV: la firme' fue clara al indicar que no miente y le pidió a Jefferson Farfán que no se compare con ella porque no tienen la misma catadura moral. “Estás mintiendo. Yo tengo un nombre, una credibilidad que cuidar y a mí no me vas a dar lecciones de moral. Tú no, Farfán. Tú no, que todo tu historial te lo saco. No me llegas ni a los talones en cuestión de valores morales”, agregó.

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