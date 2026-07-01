Patricio Parodi y Said Palao sorprenden con su regreso a 'Esto es guerra': así reaccionaron sus compañeros
La inesperada decisión del Tribunal de 'Esto es guerra' provocó la sorpresa de los competidores, ya que el retorno de ambos cambiará la conformación de los equipos.
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Patricio Parodi y Said Palao marcaron su esperado regreso a 'Esto es guerra' luego de que el Tribunal del programa determinara su reincorporación a la competencia. La decisión tomó por sorpresa a los integrantes del programa, quienes no ocultaron su asombro al conocer que el histórico capitán y uno de los competidores más experimentados volverían al reality.
El retorno de ambos ocurrió poco después de la llegada de Paul Michael y Renato Rossini Jr., quienes recientemente se sumaron al programa. Sin embargo, la noticia de la reincorporación de los influencers cambió por completo el panorama de la competencia y dejó en incertidumbre el futuro de algunos concursantes.
Integrantes de 'Esto es guerra'. Foto: América TV
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Patricio Parodi y Said Palao vuelven a la competencia en 'Esto es guerra'
Entre los más impactados estuvo Rosángela Espinoza, quien, al igual que el resto de competidores, desconocía que ambos históricos participantes volverían a formar parte del programa. La reincorporación de Parodi y Palao también genera expectativa sobre quiénes dejarán la competencia, ya que el ingreso de ambos obligará a que dos participantes abandonen el reality.
Fuera de la competencia, Patricio Parodi también volvió a ser tema de conversación por su vida personal. El influencer fue consultado recientemente tras ser captado junto a Flavia López en una discoteca de Chiclayo, imágenes que despertaron nuevamente rumores sobre un posible romance entre ambos.
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Sin embargo, el competidor descartó que exista una relación sentimental y aseguró que únicamente mantienen una amistad. "Yo siempre he dicho, somos amigos y nos van a seguir viendo juntos, nada más. Hemos estado también con Rosángela, he estado con otro grupo de amigos, así que me van a ver siempre así y yo tranquilo. La gente cree que porque salgo con una amiga es porque hay un vínculo y nada que ver. Tengo amigas, tengo muchas amigas. Estoy soltero y tranquilo", afirmó.