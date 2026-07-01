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Patricio Parodi y Said Palao marcaron su esperado regreso a 'Esto es guerra' luego de que el Tribunal del programa determinara su reincorporación a la competencia. La decisión tomó por sorpresa a los integrantes del programa, quienes no ocultaron su asombro al conocer que el histórico capitán y uno de los competidores más experimentados volverían al reality.

El retorno de ambos ocurrió poco después de la llegada de Paul Michael y Renato Rossini Jr., quienes recientemente se sumaron al programa. Sin embargo, la noticia de la reincorporación de los influencers cambió por completo el panorama de la competencia y dejó en incertidumbre el futuro de algunos concursantes.

Integrantes de 'Esto es guerra'. Foto: América TV

Patricio Parodi y Said Palao vuelven a la competencia en 'Esto es guerra'

Entre los más impactados estuvo Rosángela Espinoza, quien, al igual que el resto de competidores, desconocía que ambos históricos participantes volverían a formar parte del programa. La reincorporación de Parodi y Palao también genera expectativa sobre quiénes dejarán la competencia, ya que el ingreso de ambos obligará a que dos participantes abandonen el reality.

Fuera de la competencia, Patricio Parodi también volvió a ser tema de conversación por su vida personal. El influencer fue consultado recientemente tras ser captado junto a Flavia López en una discoteca de Chiclayo, imágenes que despertaron nuevamente rumores sobre un posible romance entre ambos.

Sin embargo, el competidor descartó que exista una relación sentimental y aseguró que únicamente mantienen una amistad. "Yo siempre he dicho, somos amigos y nos van a seguir viendo juntos, nada más. Hemos estado también con Rosángela, he estado con otro grupo de amigos, así que me van a ver siempre así y yo tranquilo. La gente cree que porque salgo con una amiga es porque hay un vínculo y nada que ver. Tengo amigas, tengo muchas amigas. Estoy soltero y tranquilo", afirmó.