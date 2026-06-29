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Flavia López se pronuncia tras ser captada besándose con Patricio Parodi en plena calle: “No busco una relación”

La modelo Flavia López rompió su silencio tras las imágenes en las que aparece besándose con Patricio Parodi, aclaró cuál es su verdadera relación con el exchico reality.

Flavia López y Patricio Parodi han sido vinculados sentimentalmente. Foto: Composición LR/Willax.
Flavia López y Patricio Parodi han sido vinculados sentimentalmente. Foto: Composición LR/Willax.
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Aunque fueron captados besándose, Flavia López evitó confirmar si mantiene una relación sentimental con Patricio Parodi. La modelo aseguró que, por ahora, el vínculo entre ambos es únicamente de amistad y prefirió no ponerle etiquetas a lo que vienen compartiendo.

La exchica reality también destacó que tanto ella como el modelo están solteros, por lo que no le hacen daño a nadie. Asimismo, explicó que en este momento de su vida no está enfocada en iniciar un romance, aunque tampoco descarta que eso pueda cambiar más adelante. “No busco una relación. Si se llega a dar con él u otra persona, no me cierro, pero ahorita me mantengo tranquila”, declaró para ‘Amor y Fuego’.

PUEDES VER: ¿Quién es Flavia López? Conoce a la representante de Perú en el Miss Grand International 2025

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Flavia López aclara cuál es su vínculo con Patricio Parodi

Tras la difusión de las imágenes en las que aparece besándose con Patricio Parodi, Flavia López decidió explicar qué ocurre realmente entre ambos. La modelo insistió en que los dos están solteros y aseguró que, pese a la cercanía que mantienen, no existe una relación sentimental.

“Yo estoy soltera, él también está soltero y solo somos amigos. Creo que no hacemos daño a nadie. Solo somos buenos amigos. Nos conocemos hace tiempo y nos llevamos superbién, tenemos una conexión chévere”, expresó.

Asimismo, descartó que exista la posibilidad de oficializar un romance en este momento. “¿Oficializar qué? Solo hay una bonita amistad. Estoy tranquila. No busco un romance. Las puertas de mi corazón no se las cierro a nadie, pero ahora estoy tranquila”, sostuvo.

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Flavia López responde con dureza a Rosángela Espinoza

Las declaraciones de Rosángela Espinoza en ‘Esto es Guerra’, donde la calificó de ‘migajera’, no pasaron desapercibidas para Flavia López. La modelo decidió responder y dejó en claro que no piensa entrar en una disputa por Patricio Parodi.

Según explicó, nunca ha visto esta situación como una competencia por un hombre y considera que el comentario de la chica reality surgió únicamente después de que se difundieran las imágenes de su beso con Parodi. “Lo que menos quiero es que piensen que estamos peleando por un hombre, cuando en realidad no es así. Por mi lado, no lo es. Ella recién hizo ese comentario luego de las imágenes. No sé si le ha picado, porque yo no estoy en el programa”, afirmó.

Finalmente, la influencer restó importancia a las críticas de Rosángela y dejó claro que no siente la necesidad de justificarse. “No sé con qué finalidad hizo el comentario, pero me importa muy poco si ella piensa que soy migajera (...) no tengo que darle explicaciones a ella”, sentenció.

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