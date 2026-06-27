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Un emotivo momento vive Alessandra Lama, recordada por su paso por 'Esto es Guerra', tras convertirse en madre. La influencer compartió con sus seguidores una tierna fotografía de su bebé, lo que desató una ola de felicitaciones en redes sociales.

La modelo integró el reality en 2019 y, durante esa etapa, mantuvo una relación sentimental con Ike Parodi, hermano mayor de Patricio Parodi. Ahora, alejada de la televisión, disfruta de una nueva faceta en su vida personal a sus 28 años.

Alessandra Lama el día de su presentación en 'Esto es Guerra'. Foto: América TV.

Alessandra Lama anuncia el nacimiento de su hija tras un embarazo con complicaciones

A través de sus historias en Instagram, Alessandra Lama presentó la primera imagen de su bebé, quien aparece descansando en su coche. “Ya en casa y con su coche bello”, escribió la exintegrante de 'Esto es Guerra', evidenciando la emoción que vive tras convertirse en madre.

La influencer había anunciado su embarazo en febrero de este año y, desde entonces, contó que atravesó varios meses de incertidumbre debido a complicaciones médicas durante la gestación. Justamente, en ese entonces compartió este mensaje.

“Bienvenida, mi pollita. Por fin hoy pude respirar tranquila al saber que todo marcha bien. A pesar de haber sido meses de incertidumbre, de controles y más controles, que solo tú y yo sabemos, al final todo está perfecto. Gracias por aferrarte a mí, eres fuerte como mami”, escribió en Instagram junto a una serie de fotografías y videos.

El romance que Alessandra Lama vivió con Ike Parodi

Mucho antes de su paso por 'Esto es Guerra', Alessandra Lama mantuvo una relación sentimental con Ike Parodi, hermano de Patricio Parodi. En 2015, la influencer hizo público el romance al compartir una fotografía en la que aparecía recibiendo un beso y un abrazo del exchico reality. “Engreimiento nivel Dios. Gracias por estar ahí”, escribió entonces en su cuenta de Twitter.

Años después, en 2019, Alessandra ingresó a 'Esto es Guerra', donde su nombre volvió a captar la atención. En ese momento, Patricio Parodi confirmó que ya la conocía por la relación que había tenido con su hermano. “La gente lo sabe. Es la ex de mi hermano… Han estado hace tres años”, comentó el integrante del reality en aquella oportunidad.