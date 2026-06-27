HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Exestrella de ‘Esto es Guerra’ se convierte en madre a los 28 años tras sufrir complicaciones médicas: “Ya en casa”

La modelo e influencer, quien mantuvo una relación con el hermano mayor de Patricio Parodi, confirmó el nacimiento de su bebé con una emotiva fotografía.

La modelo e influencer es muy popular en redes sociales. Foto: Composición LR/Instagram.
La modelo e influencer es muy popular en redes sociales. Foto: Composición LR/Instagram.
Escuchar
Resumen
Compartir

Un emotivo momento vive Alessandra Lama, recordada por su paso por 'Esto es Guerra', tras convertirse en madre. La influencer compartió con sus seguidores una tierna fotografía de su bebé, lo que desató una ola de felicitaciones en redes sociales.

La modelo integró el reality en 2019 y, durante esa etapa, mantuvo una relación sentimental con Ike Parodi, hermano mayor de Patricio Parodi. Ahora, alejada de la televisión, disfruta de una nueva faceta en su vida personal a sus 28 años.

Alessandra Lama el día de su presentación en &#039;Esto es Guerra&#039;. Foto: América TV.

Alessandra Lama el día de su presentación en 'Esto es Guerra'. Foto: América TV.

PUEDES VER: Alessandra Lama, exintegrante de 'Esto es guerra', conmueve al anunciar su embarazo tras serie de complicaciones: "Gracias por aferrarte a mí"

lr.pe

Alessandra Lama anuncia el nacimiento de su hija tras un embarazo con complicaciones

A través de sus historias en Instagram, Alessandra Lama presentó la primera imagen de su bebé, quien aparece descansando en su coche. “Ya en casa y con su coche bello”, escribió la exintegrante de 'Esto es Guerra', evidenciando la emoción que vive tras convertirse en madre.

La influencer había anunciado su embarazo en febrero de este año y, desde entonces, contó que atravesó varios meses de incertidumbre debido a complicaciones médicas durante la gestación. Justamente, en ese entonces compartió este mensaje.

“Bienvenida, mi pollita. Por fin hoy pude respirar tranquila al saber que todo marcha bien. A pesar de haber sido meses de incertidumbre, de controles y más controles, que solo tú y yo sabemos, al final todo está perfecto. Gracias por aferrarte a mí, eres fuerte como mami”, escribió en Instagram junto a una serie de fotografías y videos.

PUEDES VER: Alessandra Lama es criticada en ‘Esto es guerra’ por su peso

lr.pe

El romance que Alessandra Lama vivió con Ike Parodi

Mucho antes de su paso por 'Esto es Guerra', Alessandra Lama mantuvo una relación sentimental con Ike Parodi, hermano de Patricio Parodi. En 2015, la influencer hizo público el romance al compartir una fotografía en la que aparecía recibiendo un beso y un abrazo del exchico reality. “Engreimiento nivel Dios. Gracias por estar ahí”, escribió entonces en su cuenta de Twitter.

Años después, en 2019, Alessandra ingresó a 'Esto es Guerra', donde su nombre volvió a captar la atención. En ese momento, Patricio Parodi confirmó que ya la conocía por la relación que había tenido con su hermano. “La gente lo sabe. Es la ex de mi hermano… Han estado hace tres años”, comentó el integrante del reality en aquella oportunidad.

 

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Carol Reali hace importante anuncio sobre su boda con André Bankoff tras quedar embarazada: "La fecha de nuestro matrimonio..."

Carol Reali hace importante anuncio sobre su boda con André Bankoff tras quedar embarazada: "La fecha de nuestro matrimonio..."

LEER MÁS
¡Confirmado! Onelia Molina oficializa a Kevin Díaz y revela desde cuándo salen juntos: "Nos hemos dado esta oportunidad"

¡Confirmado! Onelia Molina oficializa a Kevin Díaz y revela desde cuándo salen juntos: "Nos hemos dado esta oportunidad"

LEER MÁS
Onelia Molina impacta al comprarse su primer departamento y muestra cómo luce: "El hogar de mis sueños"

Onelia Molina impacta al comprarse su primer departamento y muestra cómo luce: "El hogar de mis sueños"

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Abril Zignago, hija de Gian Marco, desata polémica al cantar 'Fuiste tú' con Ricardo Arjona: usuarios critican su presentación

Abril Zignago, hija de Gian Marco, desata polémica al cantar 'Fuiste tú' con Ricardo Arjona: usuarios critican su presentación

LEER MÁS
Deysi Araujo es retirada de piscina en su edificio de San Isidro por armar alboroto con Susy Díaz, la ‘Negra Petróleo’ y más

Deysi Araujo es retirada de piscina en su edificio de San Isidro por armar alboroto con Susy Díaz, la ‘Negra Petróleo’ y más

LEER MÁS
Magaly Medina genera preocupación al aparecer sostenida por Alfredo Zambrano durante su visita a Chota: "Se pasó de copas"

Magaly Medina genera preocupación al aparecer sostenida por Alfredo Zambrano durante su visita a Chota: "Se pasó de copas"

LEER MÁS
Magaly Medina vivió terrible momento en Cajamarca en pleno evento taurino y explota en furia: "Alguien me vació cerveza"

Magaly Medina vivió terrible momento en Cajamarca en pleno evento taurino y explota en furia: "Alguien me vació cerveza"

LEER MÁS
Viralizan polémico mensaje de Christian Cueva tras echar de su casa a la hija de Pamela López: “Las cosas de mis hijos”

Viralizan polémico mensaje de Christian Cueva tras echar de su casa a la hija de Pamela López: “Las cosas de mis hijos”

LEER MÁS
Magaly Medina abandona su vivienda tras exponer alarmantes mensajes de amenaza contra su vida: “Me da una tristeza”

Magaly Medina abandona su vivienda tras exponer alarmantes mensajes de amenaza contra su vida: “Me da una tristeza”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025