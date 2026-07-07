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Austin Palao admite ante Flavia Laos que Rosángela Espinoza le coqueteó y protagonizan tenso momento: "Es una chica bastante celosa"

El nombre de Rosángela Espinoza entró en conversación y desató un inesperado intercambio entre Flavia Laos y Austin Palao. El modelo aseguró que su expareja no supo gestionar sus celos.

Austin Palao, expareja de Flavia Laos, afirmó que solo ha tenido una relación amical con Rosángela Espinoza.
Austin Palao, expareja de Flavia Laos, afirmó que solo ha tenido una relación amical con Rosángela Espinoza. | Foto: composición LR/Mega/América TV
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Austin Palao y Flavia Laos volvieron a protagonizar un tenso momento en el reality chileno '¿Volverías con tu ex? 2'. Desde su ingreso al programa, la expareja peruana ha expuesto episodios poco conocidos de su relación, lo que ha generado un constante debate en redes sociales.

En la más reciente emisión, el nombre de Rosángela Espinoza irrumpió en la conversación y rápidamente provocó un cruce de declaraciones entre los participantes. La mención de la modelo no solo encendió la tensión entre la actriz y el hermano de Said Palao, sino que también revivió un antiguo capítulo en la historia que ambos compartieron.

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Austin Palao y Flavia Laos protagonizan tenso momento al hablar de Rosángela Espinoza

El momento de tensión comenzó cuando Flavia Laos mencionó a Rosángela Espinoza en plena conversación. “Rosángela. No querías que lo diga, ¿no te acuerdas?”, lanzó la actriz. Austin Palao, al escucharla, sonrió y aseguró sobre la popular ‘Chica Selfie’: “Es una amiga del reality donde yo estaba ocho años.” La presentadora intervino al notar la reacción del modelo y le preguntó por qué se reía cuando mencionaban ese nombre. Para Flavia, la respuesta fue clara: “Es invalidar lo que estoy diciendo.”

Austin intentó bajar la tensión y mostró respeto por los sentimientos de su expareja, descartando cualquier vínculo sentimental con Espinoza. “Es tu forma de sentir y si lo sientes así, está bien, lo respeto. Con esta chica en concreto he tenido relación amical hasta la fecha, diez años, once años.” Sin embargo, ante la insistencia de los conductores sobre si hubo algo más, fue tajante: “Nunca pasó nada… si yo hubiese querido que pase y ella también, hubiese pasado algo, pero la verdad es que nunca pasó nada y tampoco pasaría estando yo con Flavia.”

Laos, aunque reconoció que no dudaba de esa versión, dejó ver su incomodidad. Austin, por su parte, atribuyó la tensión a la personalidad de la actriz: “Creo que es un tema más personal de ella que también no supo gestionar. Flavia es una chica bastante celosa y a veces sus emociones le ganan.” Esa afirmación provocó la réplica inmediata de la artista: “No, tú sabes perfectamente por qué ella estaba de esa manera hablándote. ¿Me vas a decir que nunca te ha coqueteado?”. En ese contexto, Palao admitió lo que su expareja señalaba sobre la ‘Chica Selfie’ con un rotundo “sí.” Finalmente, Flavia cerró el intercambio con firmeza: “Entonces tú sabes a qué ella va y claramente yo sé porque soy mujer”.

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