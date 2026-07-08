Vivienda donde Jair Bolsonaro cumple prisión domiciliaria es intervenida por la Policía en busca de armas

La residencia de Jair Bolsonaro fue objeto de un operativo policial que buscó armas y documentos. Foto: AFP.

La residencia de Jair Bolsonaro fue objeto de un operativo policial que buscó armas y documentos. Foto: AFP.

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La residencia donde Jair Bolsonaro cumple prisión domiciliaria recibió una operación policial en busca de armas, municiones y sus documentos de registro. La diligencia fue autorizada por el magistrado de la Corte Suprema Alexandre de Moraes, luego de que se comunicara la ausencia de dos arsenales registrados a nombre del expresidente.

Cabe recordar que el líder de derecha purga una condena de 27 años de cárcel por intentar dar un golpe de Estado tras perder las presidenciales contra Luiz Inácio Lula da Silva en 2022, la cual afronta desde su vivienda por un beneficio de carácter “humanitario”.

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En una reciente renovación de la condición del arresto, la autoridad exigió la entrega del arsenal que Bolsonaro tenía registrado bajo su nombre. En un inicio, la defensa aseguró haber proporcionado la mayoría de estos elementos, pero informó que una escopeta adquirida por el expresidente nunca llegó a sus manos, lo que Moraes calificó como una explicación 'inconsistente'.

"No encontraron nada"

La requisa estuvo a cargo de la Policía y duró cerca de una hora, según detalló el abogado João Henrique Nascimento de Freitas, quien además aseguró que las fuerzas del orden “no encontraron nada”, pese a haber rebuscado incluso en el cuarto de la hija del exmandatario. "No había motivos para la busca, ya habíamos informado el paradero de absolutamente todas las armas”, puntualizó.

De acuerdo con medios internacionales, la defensa de Bolsonaro ya había notificado al Supremo que una de las armas que faltan, la que originó todo el caso, fue hallada en posesión de uno de sus guardespaldas a mediados de junio, pero que hubo un error de transcripción en el número de serie.

Respecto de otro caso, el de una escopeta calibre 12 de la empresa Maestro Arms Company, los abogados corrigieron una información inicial y el último martes explicaron que permanece bajo custodia de una empresa importadora. Además, pidieron al juez que solicite la confirmación de la situación a la compañía para la eventual entrega a la Policía Federal.