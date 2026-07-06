Austin Palao genera polémica al cuestionar la forma de vestir de Flavia Laos: "Te expones a que te puedan faltar el respeto"

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Austin Palao generó revuelo durante su participación en el reality chileno '¿Volverías con tu ex? 2', donde comparte el encierro con su expareja Flavia Laos. El exintegrante de 'Esto es guerra' provocó un intenso debate al expresar su postura sobre la forma de vestir de la influencer, al asegurar que dentro de una relación existen límites y que determinadas prendas pueden exponer a una persona a situaciones de irrespeto. Sus declaraciones no solo provocaron la reacción de otros participantes, sino también de muchos usuarios en redes sociales.

Durante una conversación con Nicolás Solabarrieta, el hermano de Said Palao explicó que no se considera una persona conservadora y contó lo que le incomodaba de la modelo. "Ella se viste bonito, ella sexy. Eso también me gusta a mí, eso también me jaló el ojo. Pero si hay límites. Si tienes una relación, no exigirte tan disponible. En el mundo real, donde vivimos, te expones a que te puedan faltar el respeto", manifestó el chico reality.

Austin Palao explica su incomodidad con la forma de vestir de Flavia Laos

En uno de los recientes episodios del reality de convivencia, Austin Palao se sinceró con su compañero Nicolás Solabarrieta sobre cómo entiende una relación de pareja y cuál es su postura respecto del respeto mutuo. El chileno le preguntó por qué solía sentirse atraído por mujeres con una personalidad distinta de la suya. "¿Habéis pensado por qué inicialmente tenía atracción por ese tipo de mujeres? Siendo que vos, yo te conozco y eres muy conservador", le comentó su compañero del programa.

Ante ello, el también modelo respondió que no se considera un hombre conservador, sino alguien que establece ciertos límites cuando está en una relación. "Yo no soy alguien que va a decir 'no esto' o 'no lo otro'. Obviamente tengo límites, como cualquier hombre que protege a su pareja", sostuvo.

Además, aclaró que su posición no está relacionada con prohibiciones, sino con el deseo de evitar situaciones que puedan terminar en conflictos. "¿Y qué no va a esperar tu pareja? Que la defiendas. ¿Y qué representa eso? Que te agarres a golpes con las personas. Yo soy bastante protector. No me gusta que le falten el respeto a mis parejas. Las cuido bastante", afirmó.

Flavia Laos y las redes reaccionan ante la actitud de Austin Palao

Flavia Laos comentó algunas de las expresiones que escuchó durante la relación que ambos mantuvieron hasta finales de 2023. En imágenes del reality, la influencer recordó que Austin Palao cuestionaba algunas de sus decisiones relacionadas con su forma de vestir. "Él para sin polo todo el día y yo no podía usar la faldita porque las mujeres no tienen que ser más sexys. No tienes que pretender ser más sexy de lo que ya eres. Eran comentarios que a mí me aburrían", expresó.

Los comentarios del menor de los Palao no tardaron en generar un intenso debate en redes sociales. Mientras algunos usuarios cuestionaron sus declaraciones por considerar que responsabilizan a la forma de vestir de una mujer por las faltas de respeto que pueda recibir, otros respaldaron su postura al señalar que solo hacía referencia a los límites que cada pareja establece en una relación.

"La mujer puede vestir como le dé la gana, que se eduquen a los hombres a respetar", "Justificando que por cómo se viste una mujer la deben tratar así" y "¿Cómo alguna mujer puede querer estar con un tío como Austin?" fueron algunas de las críticas. En contraste, otros usuarios escribieron: "Austin me parece un caballero", "Todo un caballero Austin" y "Soy mujer y comparto esa opinión".