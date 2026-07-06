Enrique Valderrama tras reunión con Keiko Fujimori: "El APRA no debe intentar meterse en una nueva administración"

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Enrique Valderrama, excandidato presidencial del APRA, se reunió esta mañana con la presidenta electa, Keiko Fujimori, en su residencia de San Isidro. En conversación con La República, el dirigente aprista fue directo sobre el futuro de su partido: el APRA no debe intentar meterse en una nueva administración. Insistió en que la prioridad del aprismo pasa por su propia reinscripción electoral, no por sumarse a los equipos del próximo gobierno.

La cita se dio por iniciativa del propio Valderrama, quien acudió a saludar a Fujimori tras la proclamación oficial del Jurado Nacional de Elecciones. Durante la conversación, el aprista puso sobre la mesa dos temas puntuales: la ejecución del Gasoducto del Sur y un sistema de garantías para el crédito popular. Ambas propuestas, según explicó, están pensadas para los sectores D y E del país.

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Valderrama descartó de entrada cualquier lectura sobre una posible participación del APRA en el próximo gobierno. Explicó que Fuerza Popular ya cuenta con sus propios equipos listos, y que el partido de la estrella debe concentrarse en fortalecer su identidad y su base popular. Sobre la reunión en sí, dijo que Fujimori mostró interés en el sur del país. Prefirió, no obstante, esperar hechos concretos antes de celebrar esa promesa.

El encuentro se dio pocos días después de que los dirigentes apristas Mauricio Mulder y Jorge del Castillo señalaran que ponían a disposición sus "ministros" para el nuevo gobierno. Consultado sobre el significado exacto de esa oferta, Valderrama evitó precisar detalles. Remitió la pregunta a sus propios compañeros de partido. Tampoco confirmó si ese ofrecimiento fue tema de conversación con la mandataria electa.

El silencio de Valderrama frente a la propuesta de Mulder y Del Castillo

Días antes de la reunión, Mulder y Del Castillo hicieron pública su disposición a integrar el gabinete de Fujimori con cuadros apristas. La frase abrió la puerta a preguntas sobre un eventual pacto entre el aprismo y el fujimorismo, dos fuerzas que ya coincidieron en la Mesa Directiva del Congreso entre 2016 y 2020.

Valderrama optó por no comentar el fondo de esa oferta. Ante dos preguntas distintas sobre el tema, remitió la respuesta a sus propios compañeros y evitó identificar nombres para un eventual equipo ministerial. Su posición contrasta con la disposición abierta que mostraron otros dirigentes apristas frente al nuevo gobierno.

Para el excandidato, la prioridad del partido no pasa por ese frente. Insistió en que el APRA debe destinar sus energías a la reinscripción electoral y a construir un frente social amplio, no a negociar cargos en el Ejecutivo. Sobre un posible acuerdo político con Fuerza Popular, fue categórico al descartarlo. Argumentó que esa posibilidad ni siquiera es viable, pues el partido no cuenta con representación en el Parlamento.