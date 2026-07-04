Armonía 10 celebra 54 años con el espectáculo ‘Una Solo Armonía’ en el Parque de la Exposición este sábado 4 de julio, uniendo a sus músicos actuales con leyendas de la orquesta.

Armonía 10 celebra 54 años con el espectáculo ‘Una Solo Armonía’ en el Parque de la Exposición este sábado 4 de julio, uniendo a sus músicos actuales con leyendas de la orquesta.

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Como parte de las celebraciones por sus 54 años, Armonía 10 de Piura ha preparado el espectáculo 'Una sola Armonía', una propuesta que reunirá en un mismo escenario a sus músicos actuales y a las voces emblemáticas que integraron la orquesta en distintas etapas. Antes del gran evento, los integrantes actuales del grupo y el recordado animador 'Gato' Bazán ofrecieron una entrevista a La República para dar mayores detalles del show.

¡Llegó el gran día! Este sábado 4 de julio, en el Parque de la Exposición, el público podrá disfrutar del mejor repertorio de Armonía 10, en las voces de Stiven Franco, Charlie Carmona y más. Además, entre los invitados que marcaron historia en el grupo estarán Carlos Soraluz, César Saavedra, Roberto Moreno, Marcos Yacila, Martín Pérez y el 'Gato' Bazán, exanimador del grupo. Aún quedan entradas en Vaope.

Cantantes de Armonía 10 felices de compartir escenario con las leyendas

Stiven Franco, quien cumplió su sueño de formar parte de Armonía 10, se mostró emocionado de cantar junto a sus ídolos de la cumbia, entre ellos el 'Gato' Bazán. “Estoy muy feliz de todo lo que está logrando Armonía 10 y yo también por pertenecer a esta prestigiosa orquesta. Estoy muy contento, pero aún no me la creo. Ya verán lo que vamos a hacer este 4 de julio”, indicó para La República.

Por otro lado, Stiven Franco habló de su incorporación a Armonía 10 de Piura y de todo lo que le costó adaptarse a su nueva casa musical. “La verdad que no ha sido fácil. Los primeros días me costó adaptarme un poco por la manera en cómo trabajan, pero pasando el tiempo, he podido adaptarme muy bien”, añadió.

El cantante Charlie Carmona, encargado de interpretar las canciones que grabó Makuko Gallardo, no dudó en respaldar a Stiven Franco. “Estoy muy contento de su presencia en la agrupación. Inyecta la energía y la juventud a todos nosotros. Es una persona que se ha adaptado muy rápido y aprende rápido. Es responsable, respetuosa y humilde”, sentenció.

'Gato' Bazán defiende la trayectoria de Armonía 10

Para el 'Gato' Bazán, este show de 'Una sola Armonía' demuestra que no hay problemas con los cantantes que formaron parte del grupo, luego de los rumores sobre enfrentamientos entre los dueños de la orquesta. “Estamos más unidos que nunca. Somos un mismo corazón. Es una empresa que lleva 54 años mostrando el mejor arte”, sostuvo.

Finalmente, Bazán contó que habrá artistas internacionales y otras sorpresas en el primer show de 'Una sola Armonía', que se realizará este sábado 4 de julio en el Parque de la Exposición. Recomendó ir temprano para lograr una mejor ubicación.