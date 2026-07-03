El Día del Amigo se celebrará en Lima con espectaculares conciertos del 3 al 5 de julio, presentando a reconocidos artistas de cumbia, salsa y más géneros musicales. | Fotos: Facebook

El Día del Amigo se celebrará en Lima con espectaculares conciertos del 3 al 5 de julio, presentando a reconocidos artistas de cumbia, salsa y más géneros musicales. | Fotos: Facebook

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

El Día del Amigo, una celebración propuesta para honrar la amistad, se festejará a lo grande este fin de semana en diversas partes de Lima. Los eventos, programados desde el viernes 3 de julio hasta el domingo 5 de julio, prometen hacer bailar a hombres y mujeres con lo mejor de la cumbia, salsa, huayno y otros géneros. Artistas como Armonía 10, La Bella Luz, Masiel Málaga, Brunella Torpoco y Dailyn Curbelo ofrecerán lo mejor de su repertorio.

Conciertos para este viernes 3 de julio

La Bella Luz y Armonía 10 de Walther Lozada protagonizarán un versus de cumbia, mientras que Evelyn Palomino vs. Brunella Torpoco y César Vega vs. Caballito harán lo propio con la salsa. Este espectáculo, lleno de música, emoción y los mejores éxitos del momento, se llevará a cabo este viernes 3 de julio en la explanada del Círculo Militar de Chorrillos (av. Salaverry N.° 1650, Jesús María). Las entradas están a la venta en Vaope.

TE RECOMENDAMOS ¿QUÉ HAY DESPUÉS DE LA MUERTE? LO QUE DICE EL MUNDO ESPIRITUAL ✨ | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

En otro punto de la capital se realizará el show Divas de la salsa, protagonizado por Masiel Málaga, Brunella Torpoco y Dailyn Curbelo. Este espectáculo, programado para el viernes 3 de julio, tendrá lugar en Rústica Retablo (av. José de la Torre Ugarte 420, Comas), a partir de las 11.00 p. m. Las entradas cuestan S/54,90 en Vaope.

Las estrellas de la cumbia vuelven a Lima para celebrar las vísperas del Día del Amigo en el Centro Turístico Yacumama (cruce de la av. Tomás Valle con la av. Angélica Gamarra, San Martín de Porres) este viernes, a partir de las 8.00 p. m. También estará la orquesta Leones de Riva, cuyos integrantes pondrán a bailar a todos con sus mejores éxitos. Los precios van desde S/22,90 en Vaope.

Conciertos para este sábado 4 de julio

La orquesta peruana Armonía 10 ya está lista para festejar sus 54 años con una presentación en la explanada del Parque de la Exposición, donde compartirá escenario con integrantes actuales y artistas que formaron parte de su recorrido en la cumbia, como Carlos Soraluz, Roberto Moreno, Marcos Yacila, Martín Pérez y el 'Gato' Bazán, exanimador del grupo.

Para celebrar este aniversario, este sábado 4 de julio, Armonía 10 presentará 'Una sola Armonía', un espectáculo que reunirá en un mismo escenario a los integrantes actuales y a las voces históricas que formaron parte de la agrupación. Será una noche marcada por la emoción, los recuerdos y las canciones que acompañaron a distintas generaciones. Las entradas están a la venta en Vaope. Aún quedan boletos en la zona Nuestro legado a S/102,7 (con 15% de descuento).

Armonía 10 celebrará sus 54 años con los cantantes actuales y las leyendas del grupo.

San Juan de Lurigancho también celebrará el Día del Amigo gracias a la presencia de Alegres de Bambamarca, String Karma, Martín Vera y Son de Ríos, quienes pondrán el mejor ambiente para una velada inolvidable. Este concierto se realizará este sábado 4 de julio, a partir de las 7.00 p. m., en Crucero de Amor. Las entradas se pueden conseguir en Vaope por solo S/22,90.

Celebra el Día del Amigo con una noche llena de música, alegría y las mejores agrupaciones del momento. Disfruta en vivo de Alegres de Bambamarca, String Karma, Martín Vera, 'El Rey de la Uchpa', y Son de Ríos, quienes pondrán el mejor ambiente para una velada inolvidable.

Conciertos para este domingo 5 de julio

José Luis Arroyo, mejor conocido como 'El Lobo', y La Única Tropical unirán fuerzas para hacer bailar al público que asista a El Remanso de Comas (av. Trapiche km 4,5). Este evento, que contará con dos grupos que rinden homenaje a la cumbia peruana, se llevará a cabo este domingo 5 de julio, a partir de la 1.00 p. m. Las entradas están a la venta en Vaope desde S/20.