La cantante denuncia que el abogado de los detenidos afirma que su esposo murió en un crimen pasional, lo que califica como una estrategia para evitar una sentencia. Foto: captura Youtube

La cantante denuncia que el abogado de los detenidos afirma que su esposo murió en un crimen pasional, lo que califica como una estrategia para evitar una sentencia. Foto: captura Youtube

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Carolina Jaramillo, viuda de Paul Flores, el recordado cantante de la orquesta Armonía 10 que murió en marzo del año pasado a causa de las extorsiones, reapareció en los medios para expresar toda su indignación por el giro que ha dado el caso de 'El Ruso'. La artista norteña contó que la defensa de los detenidos ahora pretende involucrarla con la finalidad de alargar el proceso.

En un enlace con Mariela Zanetti y Samuel Suárez para 'Q’bochinche', Carolina Jaramillo contó que el primer proceso ya estaba avanzado, sin embargo, cambiaron de juez, por lo que tuvieron que volver al punto inicial. Ante eso, el abogado de los implicados en la muerte de 'El Ruso' quiere implicarla al hablar de un supuesto crimen pasional. Para la cantante, eso es una estrategia para evitar que haya una sentencia y que se agote el tiempo de prisión preventiva de los detenidos.

"Es increíble haber escuchado eso, es algo ilógico porque todo el mundo sabe cómo ocurrió. Paul no murió estando por ahí en un carro particular. Él murió trasladándose a otro evento, trabajando", comentó el miércoles 19 de agosto.

Carolina Jaramillo se indigna por giro del caso de Paul Flores

Carolina Jaramillo, quien había denunciado retrasos en la investigación sobre la muerte de su esposo, manifestó que no hay ninguna prueba que la perjudique. "Obviamente es algo indignante para nosotros porque a estas alturas, a un año y cinco meses, me vengan a salir con ese tipo de cosas (...) No se hace justicia por Paul. Los únicos que estamos luchando somos nosotros, la familia", comentó.

Por otro lado, Jaramillo reveló que no ha recibido ningún tipo de apoyo por parte de Armonía 10 para que haya justicia por el cantante. "Por el lado de la empresa, no hay un abogado. Ellos también deberían estar exigiendo justicia por Paul, porque Paul murió trabajando. Nosotros estamos solos, luchando solos. El juicio lo llevamos nosotros. No hay representante, no hay nada", añadió la cantante, quien indicó que ella necesita que se haga justicia para que Paul Flores descanse en paz.

Finalmente, con lágrimas en los ojos, reveló que los dueños de Armonía 10 no han asumido ningún tipo de responsabilidad por la muerte de Paul Flores y que no puede disponer del dinero del seguro porque está congelado. "Ya hubiera podido hacer un negocio y no estar pasando penurias como lo estoy haciendo", acotó.